С 1 октября Украина присоединится к таможенному безвизовому режиму с ЕС
Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года
Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года. Об этом пишет «Европейская правда», со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.
Таким образом, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.
«Таможенный безвиз» – это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени», – объясняет украинский премьер.
Он напомнил, что для Украины это уже четвертый «безвиз» в 2022 году после «энергетического безвиза» в марте и «транспортного» и «экономического» летом.
Напомним, Украина приступила к применению NCTS с ноября 2020 года в пилотном режиме, а с марта 2021 года начат этап национального применения NCTS.
По данным Минфина, по состоянию на июль 2022 года в системе NCTS уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5500 деклараций, 13 компаниям присвоен статус финансового гаранта, начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных сделок.
В июле Европейская комиссия приняла решение о приглашении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.
Присоединение Украины к таможенному безвизовому режиму стало возможным после того, как в августе Верховная рада приняла закон о «таможенном безвизе» с Евросоюзом, и присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами ЕС.