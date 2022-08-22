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22 августа 2022, 18:04

В Севастополе готовят бомбоубежища

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что скоро в городе появятся указатели, ведущие к бомбоубежищам. Также в своем телеграм-канале он написал, что проверил состояние укрытий

В Севастополе готовят бомбоубежища

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что скоро в городе появятся указатели, ведущие к бомбоубежищам. Также в своем телеграм-канале он написал, что проверил состояние укрытий.

По поручению губернатора городские службы должны в ближайшее время проверить состояние всех подвалов в многоквартирных домах, чтобы в случае необходимости использовать их под укрытия.

«Главная задача врага — посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Поскольку у нас еще действует “желтый уровень” (тревоги. — Ред.), на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи», — написал Развожаев.

В отличии от московских, власти Севастополя, видимо, не стали приравнивать информацию о бомбоубежищах к гостайне. В середине июля депутат Мосгордумы Евгений Ступин обратился в мэрию с просьбой назвать адреса бомбоубежищ в Некрасовке, в районах Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино и Вешняки. Но получил такой ответ:

«В указанных районах защитные сооружения гражданской обороны имеются. Обобщенные сведения об адресах ЗС ГО, их количестве, готовности к приему укрываемых отражаются в ежегодных докладах о состоянии гражданской обороны в городе Москве, которые относятся к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в сообщении мэрии Москвы.

Впрочем, бомбоубежища могут жителям Севастополя не понадобиться. Как утверждает губернатор, город защищен надежным куполом противовоздушной обороны. Но на всякий случай он поручил проработать вопрос формирования в городе добровольных народных дружин, чтобы обеспечить общественную безопасность. Также власти полуострова планируют разработать чат-бот в телеграме.

«К нему будет доступ у оперативного дежурного ФСБ и спецслужб, чтобы все желающие могли оперативно присылать фото и видео, в случае если они видят беспилотник или что-то подозрительное», — заключил Развожаев.

На прошлой неделе Севастополь трижды атаковали беспилотники. В четверг, 18 августа, власти аннексированного Крыма сообщили, что сбили БПЛА в районе севастопольского аэропорта Бельбек. По официальным данным, повреждений не было и никто не пострадал. В пятницу вечером в районе Севастопольской бухты дроны сбили с помощью ПВО, а в центре по ним работала корабельная артиллерия. А в субботу украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Как тогда сообщил Михаил Развожаев, дрон не удалось сбить, потому что он летел слишком низко.

Ранее в Киеве угрожали нанести удар по Крымскому мосту. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что атака последует, «как только появится первая техническая возможность». А другой советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявлял, что ВСУ планирует разрушить Крымский мост.

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