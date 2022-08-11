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11 августа 2022, 20:37

В Крыму снесли автосервис, отказавшийся ремонтировать грузовик с буквой Z

Суд Крыма постановил снести автосервис 19 июня. Это произошло после того, как в соцсетях появилось видео, из которого следует, что в поселке Видное грузовикам с изображением буквы Z отказали в замене колеса

В Крыму снесли автосервис, отказавшийся ремонтировать грузовик с буквой Z

В Красногвардейском районе Крыма снесли автосервис в поселке Видное после того, как его владелец отказался ремонтировать грузовик российских военных с буквой Z. Об этом сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев в телеграм-канале.

Шантаев также выложил видео с места, где находился автосервис. На нем заметны бетонная площадка и складированные металлоконструкции, где ранее находилась станция техобслуживания.

Суд Крыма постановил снести автосервис 19 июня. Это произошло после того, как в соцсетях появилось видео, из которого следует, что в поселке Видное грузовикам с изображением буквы Z отказали в замене колеса, аргументировав это тем, что «военным не помогают». Владелец станции техобслуживания Вилен Сейтосманов пояснил, что сервис «технически не подготовлен» к обслуживанию грузовиков.

В автосервис пришли в проверкой. Как впоследствии заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, после проверки выяснилось, что автосервис является «незаконной постройкой» и что владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство.

«Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — заявил тогда глава крымского парламента.

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