ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту через Днепр
Каховский мост — один из трех мостов через Днепр, которые находятся под контролем России. Эти мосты имеют стратегическое значение для россиян. Ранее ВСУ неоднократно атаковали мосты в Херсонской области с помощью американских систем HIMARS
ВСУ атаковали Каховский мост в Херсонской области. Об этом пишет издание «Вот так» со ссылкой на сообщиения оперативного командования «Юг». В Херсонской областной городской администрации заявили, что мост теперь непригоден к использованию.
«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное», — заявили в оперативном командовании.
Российская сторона пока пока никак не комментировала эту информацию.
Каховский мост — один из трех мостов через Днепр, которые находятся под контролем России. Эти мосты имеют стратегическое значение для россиян, потому что через них происходит снабжение войск РФ.
Ранее ВСУ неоднократно атаковали мосты в Херсонской области с помощью американских систем HIMARS. Это делалось с целью отрезать территорию от поставок боеприпасов и техники перед возможным контрнаступлением. Проезд по самому важному объекту, Антоновскому мосту, был остановлен. Рядом с ним войска РФ установили временную плавучую переправу.
Антоновский мост в Херсоне собирались открывать на этой неделе, однако очередной ракетный удар вынудил оккупационные власти отложить возобновление движения.
Повреждение мостов — часть плана ВСУ по деоккупации региона. На сегодняшний день ВСУ освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области. Ранее о потерях контроля Россией над территориями Херсонской области сообщал американский Институт изучения войны.
Россия напала на Украину рано утром 24 февраля. После месяца боевых действий войска РФ отошли от Киева и ряда других украинских городов, сосредоточившись на захвате юго-востока страны. К настоящему времени российские войска частично контролируют Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области. К примеру, под украинским контролем остаются Запорожье и Харьков — административные центры областей. Несмотря на это, российские власти планируют присоединить через «референдум» все территории. По данным «Медузы», из них составят отдельный федеральный округ.
Украинские власти неоднократно заявляли, что не допустят территориальных потерь и не будут вести переговоры, которые предполагают отторжение областей к РФ. Кроме того, представители ВСУ заявляли, что намерены деоккупировать захваченные районы Херсонской и Запорожской областей. Для этого военные используют поставленные американцами ракетные системы залпового огня HIMARS.