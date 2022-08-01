Меню
Украина
ФБР ищет информаторов на русском языке
Украина
01 августа 2022, 15:58

Украина освободила 46 населенных пунктов в Херсонской области

Ранее о потерях контроля Россией над территориями Херсонской области сообщал Институт изучения войны. ВСУ 27 июля также обстреляли Антоновский мост в Херсоне

Украина освободила 46 населенных пунктов в Херсонской области
Фото: REUTERS

ВСУ освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом пишет издание «Вот Так» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия. Однако украинские власти все еще советуют местным жителям эвакуироваться в более безопасные места до полного освобождения области.

«На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – на севере области, которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью. На деоккупированной территории есть села, которые практически разрушены на 90% — они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало», — заявил Дмитрий Бутрий.

Ранее о потерях контроля Россией над территориями Херсонской области сообщал Институт изучения войны. ВСУ 27 июля также обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Оккупационные власти утверждают, что переправа выдержала, но теперь полностью закрыта для движения. Судя по видео результатов обстрела, снаряды пробили дорожное полотно моста насквозь.

Антоновский мост имеет стратегически важное значение для поставок боеприпасов, техники и подкрепления в Херсон и западную часть Херсонской области. Его повреждение играет важную роль для украинского контрнаступления в регионе.

Россия напала на Украину рано утром 24 февраля. После месяца боевых действий войска РФ отошли от Киева и ряда других украинских городов, сосредоточившись на захвате юго-востока страны. К настоящему времени российские войска контролируют Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области лишь частично. К примеру, под украинским контролем остается Запорожье — административный центр области. Несмотря на это, российские власти планируют присоединить через «референдум» все территории. По данным «Медузы», из них составят отдельный федеральный округ.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не допустят территориальных потерь и не будут вести переговоры, которые предполагают отторжение областей к РФ. Кроме того, представители ВСУ заявляли, что намерены деоккупировать захваченные районы Херсонской и Запорожской областей. Для этого военные используют поставленные американцами ракетные системы залпового огня HIMARS.

Материалы по теме
Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей
Владелец одной из крупнейших зерновых компаний Украины погиб при обстреле Николаева
Шанс на разворот
Сейчас на главной
Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей
война в украине
Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей
Добровольцы из батальона «Атал», сформированного по инициативе главы Чувашии Олега Николаева для участия в войне в Украине, утверждают, что не получили обещанные им выплаты
«Критический сбой»
санкции
«Критический сбой»
Энергетическое машиностроение России, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала Россией военных действий в Украине 24 февраля и введения западных санкций
Правительство России объявило о возвращении строительных пятилеток
Плановая экономика
Правительство России объявило о возвращении строительных пятилеток
Российские чиновники вернулись к экономическим пятилеткам. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал плановую систему «хорошей практикой Советского Союза», которая позволяла стране развиваться
В России вновь начнут выпускать Ан-2 - «кукурузник»
самолетостроение
В России вновь начнут выпускать Ан-2 - «кукурузник»
Как и в советское время, самолет планируют сделать многоцелевым: для санитарных, транспортных и сельскохозяйственных нужд. Кроме того, его должны оснастить автопилотом «в течение двух лет»
Политика
Деколонизация России
Важно рассматривать проблему «деколонизации» не с точки зрения России как территориального образования, а с точки зрения России как авторитарной, иерархической «вертикали власти». Россия нуждается не столько в физическом расчленении, сколько в изменении своего государственного устройства, которое должно изжить имперскость
Центральный Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года
ЦБ РФ
Центральный Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года
Банк России на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка
Англия впервые выиграла женский Чемпионат Европы по футболу
ЧЕ по футболу
Англия впервые выиграла женский Чемпионат Европы по футболу
Сборная Англии со счётом 2:1 обыграла команду Германии в финале женского Чемпионата Европы по футболу. Это первая международная победа Англии в истории женского футбола
Косово отложило принятие закона о непризнании сербских документов
Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики, из-за которого произошла эскалация на границе с Сербией
В Узбекистане снова принимают переводы с карт «Мир»
Узбекистан
В Узбекистане снова принимают переводы с карт «Мир»
В Узбекистане спустя пять месяцев снова стали принимать трансграничные переводы с карт платежной системы «Мир». В марте он приостановил прием всех карт «Мир», за исключением кобейджинговых
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы
зерновой коридор
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы
Из порта в Одессе вышло первое судно, груженое кукурузой. Оно направится в Ливан. Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило, что судно покинуло пор
На границе между Сербией и Косово начались вооруженные столкновения
Сербия VS Косово
На границе между Сербией и Косово начались вооруженные столкновения
На границе Сербии и Косово начались локальные столкновения, звучат сигналы воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. В Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновени
У Анатолия Чубаса обнаружили синдром Гийена-Барре, он попал в реанимацию в Европе
Анатолий Чубайс
У Анатолия Чубаса обнаружили синдром Гийена-Барре, он попал в реанимацию в Европе
Бывший глава «Роснано» и экс-представитель Владимира Путина по устойчивому развитию в международных организациях Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник
Владелец одной из крупнейших зерновых компаний Украины погиб при обстреле Николаева
Участник украинского списка Forbes, миллионер Алексей Вадатурский и его жена Раиса погибли в результате обстрела Николаева в ночь на 31 июля
Шанс на разворот
война в украине
Шанс на разворот
Я уже неоднократно говорил, что Путин не может остановить войну, не предъявив россиянам какого-то подобия победы в ней. Я исходил из того, что путинская легитимность в последние годы держалась исключительно на предположении, что он силён и всегда побеждает
Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе был атакован беспилотником
Крым
Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе был атакован беспилотником
В Севастополе, в аннексированном Крыму, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота военно-морских сил Российской Федерации. Пострадали шесть человек - сотрудники штаба
Австрийский врач покончила с собой из-за угроз антипрививочников
австрия
Австрийский врач покончила с собой из-за угроз антипрививочников
Сторонники теории заговора и противники вакцинации угрожали врачу убийством сначала в интернете, а потом стали приходить с угрозами в ее кабинет лично
Компания OBI продала свой российский бизнес за один евро
OBI
Компания OBI продала свой российский бизнес за один евро
Контрольный пакет активов (60%) получил бизнесмен Йозеф Лиокумович. Остальные 40% отойдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx). Позже она сможет их перепродать третьим лицам
Латвия предложила ЕС признать РФ спонсором терроризма и не выдавать визы россиянам
латвия
Латвия предложила ЕС признать РФ спонсором терроризма и не выдавать визы россиянам
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен рассматривать Россию как страну-спонсора терроризма из-за событий в Украине