Украина освободила 46 населенных пунктов в Херсонской области
Ранее о потерях контроля Россией над территориями Херсонской области сообщал Институт изучения войны. ВСУ 27 июля также обстреляли Антоновский мост в Херсоне
ВСУ освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом пишет издание «Вот Так» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия. Однако украинские власти все еще советуют местным жителям эвакуироваться в более безопасные места до полного освобождения области.
«На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – на севере области, которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью. На деоккупированной территории есть села, которые практически разрушены на 90% — они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало», — заявил Дмитрий Бутрий.
Ранее о потерях контроля Россией над территориями Херсонской области сообщал Институт изучения войны. ВСУ 27 июля также обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Оккупационные власти утверждают, что переправа выдержала, но теперь полностью закрыта для движения. Судя по видео результатов обстрела, снаряды пробили дорожное полотно моста насквозь.
Антоновский мост имеет стратегически важное значение для поставок боеприпасов, техники и подкрепления в Херсон и западную часть Херсонской области. Его повреждение играет важную роль для украинского контрнаступления в регионе.
Россия напала на Украину рано утром 24 февраля. После месяца боевых действий войска РФ отошли от Киева и ряда других украинских городов, сосредоточившись на захвате юго-востока страны. К настоящему времени российские войска контролируют Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области лишь частично. К примеру, под украинским контролем остается Запорожье — административный центр области. Несмотря на это, российские власти планируют присоединить через «референдум» все территории. По данным «Медузы», из них составят отдельный федеральный округ.
Украинские власти неоднократно заявляли, что не допустят территориальных потерь и не будут вести переговоры, которые предполагают отторжение областей к РФ. Кроме того, представители ВСУ заявляли, что намерены деоккупировать захваченные районы Херсонской и Запорожской областей. Для этого военные используют поставленные американцами ракетные системы залпового огня HIMARS.