Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе был атакован беспилотником
В Севастополе, в аннексированном Крыму, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота военно-морских сил Российской Федерации. Пострадали шесть человек - сотрудники штаба
В Севастополе, в аннексированном Крыму, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота военно-морских сил Российской Федерации. Об этом сообщил у себя в телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, пострадали шесть человек - сотрудники штаба. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, ещё у четверых - лёгкие травмы. Ранее сообщалось о пяти раненных в результате взрыва. Погибших нет.
Атака пришлась на российский праздник - День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, губернатор просит горожан оставаться дома. На месте событий ведут расследование сотрудники ФСБ.
Блогер Развожаев (который пишет в телеграме свою фамилию как «РаZVожаев») считает, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины.
В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что в штабе сработало «маломощное взрывное устройство», установленное на самодельный дрон.
Член российского Совета Федерации от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди заявила, что беспилотник был запущен внутри города.
Украинская сторона сообщения о взрыве пока не прокомментировала. В утренней сводке украинского Генштаба сообщений об обстреле территории Крыма нет. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем обращении сказал, что история с беспилотником – это провокация, и Украина не наносила ударов по Севастополю.