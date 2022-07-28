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28 июля 2022, 16:14

СБУ рассказала, как жителей захваченных территорий убеждают проголосовать за присоединение к России

Жителей захваченных территорий Украины, многие из которых из-за войны неделями жили в подвалах, будут убеждать проголосовать за присоединение к России

СБУ рассказала, как жителей захваченных территорий убеждают проголосовать за присоединение к России

Как сообщает издание «Агентство», жителей захваченных территорий Украины, многие из которых из-за войны неделями жили в подвалах, готовили пищу на улице и видели, как погибают их близкие, будут убеждать проголосовать за присоединение к России с помощью общественной организации «Донецкая республика». Об этом говорится в отчете, который распространила Служба безопасности Украины

Как утверждают в СБУ, Москва планирует использовать в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях местных активистов организации «Донецкая республика», которые должны ежедневно встречаться с местными жителями и призывать присоединиться к ним. В ведомстве заявили, что таким образом пророссийские активисты охватили уже около 200 тысяч человек. Это, как считают в СБУ, должно продемонстрировать поддержку, которой местные чиновники будут объяснять необходимость голосования о присоединении к России.

В спецслужбе утверждают, что организация активистов сменит название с «Донецкой республики» на «Большую Россию», а на их футболках, возможный дизайн которых опубликовала СБУ, будет изображена в том числе Аляска в составе России. Для подготовки к референдумам будут использоваться приехавшие из России эксперты и добровольцы. Также используются гуманитарная помощь и газеты, которые уже печатаются на территории самопровозглашенной ДНР тиражом более 250 тысяч экземпляров.

Организация «Донецкая республика» существует с 2005 года, в 2014 году она участвовала в пророссийских акциях перед началом конфликта в Донбассе, а после провозглашения независимости ДНР ее представители вошли в местный парламент. На телеграм-канал «Донецкой республики» подписаны более 21 тысячи человек.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что такие действия показывают, что Кремль уже разработал план по контролю территорий после аннексии. В ISW также отмечают, что представители ДНР говорят о намерениях захватить всю территорию Донецкой области до конца августа.

Аналитики допускают, что из-за публикаций украинских силовиков и западных СМИ о подготовке референдума, отдельные детали в плане России могут измениться, как это было перед началом войны.

Контекст. Ранее украинские чиновники говорили, что Россия планирует провести референдумы в оккупированных регионах 11 сентября. О подготовке к голосованию говорили и назначенные Москвой сотрудники местных администраций на захваченных территориях. Bloomberg писал, что цель Кремля — присоединение захваченных территорий до 15 сентября.

На прошлой неделе представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби говорил о начале реализации планов Москвы по аннексии захваченных территорий Украины.

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