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24 июля 2022, 03:25

МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций являются российской пропагандой

МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций являются российской пропагандой. Он также не согласился с мнением главы венгерского правительства, что поставки оружия Киеву только увеличивают продолжительность конфликта.

«Санкции не пошатнули Россию» — классический пример российской пропаганды», — написал господин Николенко в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его мнению, санкции эффективны, так как снизили способности России. Пресс-секретарь также заявил, что предоставление Украине оружия «спасает жизнь украинцев».

Господин Орбан накануне, 23 июля, заявил, что санкции «не пошатнули» Москву, при этом Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. Премьер считает, что Западу нужна новая стратегия по Украине, которая будет нацелена на мир. Незадолго до заявления премьера Венгрия попросила Россию о дополнительных поставках газа.

Венгрия с начала военной операции России на Украине не разрешила использовать свою территорию для поставок оружия Киеву. Кроме того, Будапешт несколько недель блокировал эмбарго на поставки российской нефти и отказался принимать шестой пакет санкций, если из него не исключат патриарха Кирилла. Из-за этого в Евросоюзе стали обсуждать отмену права вето отдельных стран по решениям Брюсселя.

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