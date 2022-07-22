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Украина
22 июля 2022, 02:06

Украинцы хотят заменить трезубцем герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве

Памятник «Родина-мать» - самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом - 102 метра. Ее открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах

Украинцы хотят заменить трезубцем герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве

Онлайн-опрос запущенный украинским Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством культуры на цифровой платформе «Дiя», показал, что большинство украинцев хотят видеть на щите скульптуры «Родина-мать» в Киеве не герб СССР, а нынешний герб Украины - трезубец.

Голосование длилось с 7 по 21 июля, украинцам предлагали выбрать один из ответов: оставить все, как есть, убрать герб СССР или заменить его трезубцем.

Результаты опроса показали, что более 85% опрошенных за то, чтобы на щите появился трезубец.

Ряд социологов считают голосование на платформе «Дiя» нерепрезентативными, потому что структура ее пользователей не отражает полную структуру украинского общества.

Однако министр культуры Украины Александр Ткаченко написал в своем телеграм-канале, что в опросе приняли участие около 780 тыс. человек. О судьбе памятника он высказался так: «Речь не идет сегодня о том, чтобы полностью демонтировать монумент, потому что сейчас точно не время - из-за больших денег, которых потребует этот процесс».

Памятник «Родина-мать» - самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом - 102 метра. Ее открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах, на правом берегу Днепра, на территории комплекса, который сейчас называется Музей истории Украины во Второй мировой войне. Статуя изображает женщину, которая поднимает вверх щит и меч.

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