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21 июля 2022, 23:36

Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле

Российская армия в последние недели не использовала высокоточные ракеты, предназначенные для нанесения ударов по земле, сообщил представитель разведки ВСУ

Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле

Российская армия в последние недели не использовала высокоточные ракеты, предназначенные для нанесения ударов по земле, сообщил представитель Главного управления разведки ВСУ Вадим Скибицкий.

В Киеве это связывают с истощением у России высокоточных ракет. По словам Скибицкого, Киев располагает информацией, что Россия израсходовала 55-60% своих довоенных запасов высокоточного оружия, а санкции Запада затруднили пополнение арсенала.

Речь идет о таких ракетах, как «Искандер», «Калибр», крылатых ракетах Х-101 и Х-555. Вместо них Россия использовала для нанесения ударов по наземным целям противокорабельные и зенитные ракеты.

Скибицкий отметил, что многие комплектующие для ракет поступают из-за границы, поэтому России сложнее пополнять запасы в условиях санкций. При этом у российской армии остаются «довольно большие запасы» старого советского оружия, объемы которых сложно оценить.

19 июля украинская сторона сообщала, что Россия выпустила по Одесской области семь ракет типа «Калибр», среди пострадавших был один ребенок.

При обстреле Винницы на прошлой неделе также использовались ракеты «Калибр». В результате удара по центру города погибли 26 человек.

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