Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
Несмотря на утверждения о взятии российскими силами города Северск Донецкой области под оперативный контроль, бои за этот населенный пункт продолжаются
Несмотря на утверждения о взятии российскими силами города Северск Донецкой области под оперативный контроль, бои за этот населенный пункт продолжаются, а Россия в очередной раз выступила с «преждевременными и ложными заявлениями об успехе», говорится в отчете министерства обороны Великобритании, опубликованном в субботу, 16 июля.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022
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— Ministry of Defence GB (@DefenceHQ) July 16, 2022
«Российские наступательные операции по-прежнему ограничены по размаху и масштабу. Боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте. И это - несмотря на заявления россиян, что они вошли на окраину города Северск в начале недели», - пишут британские военные.
Как отмечается в сводке ведомства, после отступления из Лисичанска украинские силы «успешно отражали атаки России», а оборонительная линия вооруженных сил Украины (ВСУ) стала короче и прямее. «Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшившихся атак России и сыграло важную роль в сокращении импульса РФ», - отмечает Минобороны Великобритании.
Оно напомнило, что Россия ранее уже делала «преждевременные и ложные заявления об успехе». «Вероятно, это, по крайней мере частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории успех и укрепить боевой дух воюющих сил», - говорится в британской сводке.
Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 14 июля заявили, что Северск находится под оперативным контролем сил «ДНР» и России. По словам главы «ДНР» Дениса Пушилина, город находится «в оперативном окружении». «Это не физическое окружение, не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций», - цитировало слова Пушилина «РИА Новости».
Министерство обороны РФ о взятии Северска под контроль официально не заявляло. В течение недели оно сообщало об обстрелах позиций ВСУ в городе, уничтожении склада боеприпасов в этом районе и о «значительных потерях» личного состава сил ВСУ, обороняющихся в районе Северска.
Как отмечала британская разведка, в ближайшие недели российские силы в Донбассе сосредоточатся на захвате небольших городов, а взятие Северска необходимо для подступа к Славянску и Краматорску.