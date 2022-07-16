Меню
Украина
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
Украина
16 июля 2022, 02:46

Украина получила от США первые дальнобойные системы M270

M270 — универсальная пусковая установка, использующаяся как реактивная система залпового огня. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км и выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты

Украина получила от США первые дальнобойные системы M270

В Украину прибыли первые реактивные системы M270. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Будет хорошая компания HIMARS. Спасибо нашим партнерам. Врагу не будет пощады», — написал он в своем Twitter.

M270 — американская универсальная пусковая установка, использующаяся как реактивная система залпового огня. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км и выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты.

В начале июня Британия объявила о передаче M270 Украине. «Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую путинские силы применяли без разбора, чтобы разрушить города», — заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он уточнил, что поставка согласована с США.

По данным Би-Би-Си, в первой поставке были три M270. Британские власти заявляли, что украинские военные будут учиться управлять этими пусковыми установками в Британии.

Материалы по теме
Побоище в Виннице
«Он был уверен, что вернется»
В Москве сформировали «собянинский полк» для участия в спецоперации в Украине
Сейчас на главной
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
CAS
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
Международный арбитраж также отклонил апелляции футбольных клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона получили право на участие в розыгрыше еврокубков
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Азербайджан
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Россия не выполнила своего обещания в рамках соглашение по Нагорному Карабаху и не обеспечила вывод армянских войск с территорий, которые Ереван потерял в результате войны
Экономика
Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»
Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
латвия
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
Сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», которые направлены на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу, чтобы купить подакцизные товары в России и Белоруссии
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет, но до 40 он приносит только вред
исследования
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет, но до 40 он приносит только вред
Ученые выяснили, что люди до 40 лет наиболее уязвимы перед злоупотреблением алкоголя, а в то же время небольшие дозы спиртного людям старшего поколения напротив могут быть полезны
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
отставки и назначения
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос», его место заныл вице-премьер Юрий Борисов
Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства
Эстония
Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею правительства. Уход Каллас и роспуск правительства связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции
Макрон призвал европейцев готовиться к жизни без российского газа
франция
Макрон призвал европейцев готовиться к жизни без российского газа
Франция должна как можно скорее научиться обходиться без российского газа, поскольку Москва использует поставки в Европу в качестве оружия в войне с Украиной
Побоище в Виннице
война в украине
Побоище в Виннице
Украинские военные неплохо освоили американские реактивные системы залпового огня HIMARS и наносят губительные для российской армии, выверенные удары. Военные эксперты ломали голову: чем же ответит Россия? Ну вот, ответ получен
Moody's сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
дефолт
Moody's сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
13 июня закончился льготный период, в течение которого республика должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, держатели бондов не смогли их получить
Доллар дороже евро впервые за 20 лет: почему это произошло и что это значит
курсы валют
Доллар дороже евро впервые за 20 лет: почему это произошло и что это значит
В среду, 13 июля, на мировом валютном рынке произошло историческое событие — доллар достиг паритета с евро, а затем стал стоить дороже европейской валюты. Такая ситуация сложилась впервые с 2002 года
В сеть утекли персональные данные 25 млн клиентов службы доставки СДЭК
утечка данных
В сеть утекли персональные данные 25 млн клиентов службы доставки СДЭК
Оператор доставки СДЭК допустил утечку данных своих клиентов. В сеть потенциально попала персональная информация о 25 млн пользователей и 30 тысяч контрагентов сервиса
Издание The Insider и проект Bellingcat признали «нежелательными» организациями
инагенты
Издание The Insider и проект Bellingcat признали «нежелательными» организациями
Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, включая расследовательский проект Bellingcat и издание The Insider
В мире
США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию
Министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, лекарствам и медицинскому оборудованию
Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку
Италия
Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Марио Драги подал в отставку после раскола в итальянском правительств. Принять или отклонить отставку премьера может президент страны Серджо Маттарел
Турецкие компании отказываются помогать России обходить санкции
Турция
Турецкие компании отказываются помогать России обходить санкции
Импортеры, которые пытаются завозить высокотехнологичную продукцию в Россию через Турцию, сталкиваются с отказами турецких посредников от участия в этих схемах
«Он был уверен, что вернется»
война в украине
«Он был уверен, что вернется»
В войне с Украиной уже погибли как минимум 277 добровольцев. На их подготовку тратят очень мало времени, а критерии отбора на такую службу серьезно снижены. Родственники семерых добровольцев, погибших в Украине, рассказали как те объясняли свое желание ехать на войну
Евросоюз может отменить санкции для некоторых россиян
Евросоюз
Евросоюз может отменить санкции для некоторых россиян
Около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. По данным издания Al Arabiya , юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми»