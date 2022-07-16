Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
M270 — универсальная пусковая установка, использующаяся как реактивная система залпового огня. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км и выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты
В Украину прибыли первые реактивные системы M270. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!
They will be good company for #HIMARS on the battlefield.
Thank you to our partners .
No mercy for the enemy.
*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022
«Будет хорошая компания HIMARS. Спасибо нашим партнерам. Врагу не будет пощады», — написал он в своем Twitter.
M270 — американская универсальная пусковая установка, использующаяся как реактивная система залпового огня. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км и выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты.
В начале июня Британия объявила о передаче M270 Украине. «Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую путинские силы применяли без разбора, чтобы разрушить города», — заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он уточнил, что поставка согласована с США.
По данным Би-Би-Си, в первой поставке были три M270. Британские власти заявляли, что украинские военные будут учиться управлять этими пусковыми установками в Британии.