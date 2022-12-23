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Украина
война в украине
RE: RUSSIA
23.12.2022 15:25

В объятиях ненависти

Политика Кремля привела к радикальному изменению геополитической ориентации украинского общества

В объятиях ненависти

Владимир Путин объясняет вторжение в Украину тем, что там окопались антироссийские силы, стремящиеся превратить ее в плацдарм НАТО. В действительности все наоборот, показывает ретроспективный анализ динамики общественного мнения: еще десять лет назад украинское общество было расколото в отношении европейской интеграции и в основном негативно настроено в отношении вступления Украины в НАТО, а пророссийские настроения были весьма сильны. Однако стремление «затащить» Украину в орбиту российского влияния и использование для этого силы заставляли украинское общественное мнение сдвигаться в противоположном направлении. Ставка на радикализацию и раскол Украины не сработала, и в итоге Кремль лишил идею украинского нейтралитета всякой поддержки, буквально принудив Украину стать частью западного военно-политического альянса.

В начале 2010-х годов менее половины украинцев — 46% — выступали за вступление страны в ЕС (данные опросов фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», проведенных в 2012 году). Больше сторонников евроинтеграции встречалось в западной Украине, на юго-востоке страны интеграция с Европой была популярна только среди молодежи (51%). А более 30% украинцев, напротив, поддерживали идею вступления в Таможенный союз ЕврАзЭС, образованный в 2010 году Россией, Беларусью и Казахстаном. Два вектора интеграции конкурировали в украинской политике и общественном мнении, напоминают авторы обзора итальянского Института международных отношений (IAI), восстанавливающие общую картину и динамику путинской «борьбы за Украину» в разрезе украинского общественного мнения.

Идея вступления в НАТО и вовсе была крайне непопулярна, не находя массовой поддержки даже в западной Украине. В апреле 2012 года только 12% украинцев выступали за членство в альянсе; при этом на западе цифры поддержки составляли 38%, в центральной части — 14%, на юге страны — 6% и на востоке — всего 1%. В то же время больше четверти населения выступало за членство в военном союзе с Россией и другими странами СНГ.

Членство в НАТО и другие модели национальной безопасности в общественном мнении украинцев, 2012–2022, % от числа опрошенных

Но после Евромайдана, первого вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма украинское общественное мнение начало радикально меняться. Уже в декабре 2014 года, по данным опросов, доля поддерживающих вступление в ЕС выросла до 57%, а в НАТО — до 44%. Напротив, популярность идей экономической и военной интеграции с Россией среди населения Украины резко упала. Но и в этот момент поддержка европейской интеграции не была безусловно доминирующим настроением украинцев, а поддержка вступления в НАТО не имела даже большинства. Согласно опросам, в 2016 году 10% украинцев верили, что нормализация двусторонних отношений с Россией произойдет в ближайшем будущем, 49% считали, что это возможно, но в далеком будущем. Количество сторонников вступления в Таможенный союз ЕАЭС (который пришел на смену союзу ЕврАзЭС в 2015 году) стабильно держалось на отметке вокруг 13% до 2021 года.

Вступление в ЕС и участие в других политических альянсах в общественном мнении украинцев, 2013–2022, % от числа опрошенных

С каждым новым витком конфронтации популярность Москвы падала, а идеи интеграции с ЕС и вступления в НАТО получали бó‎льшую поддержку. Полное закрытие Азовского моря для украинских судов под видом военных учений (ноябрь 2018 года), выдача российских паспортов в Донецкой и Луганской областях (Путин издал указ об этом в июле 2019 года, вскоре после избрания Зеленского) и, наконец, первая демонстрация Россией готовности к полномасштабному вторжению весной 2021 года привели к антироссийской мобилизации общественного мнения в Украине. Уже в мае 2021 года 71% украинцев считали, что Украина и Россия находятся в состоянии войны. 

После полномасштабного российского вторжения 24 февраля Украина по факту начала становиться частью западного военно-политического альянса, оказавшего ей широкую, но ограниченную поддержку в противостоянии агрессии. В августе 2022 года, по данным опросов Социологической группы «Рейтинг», которые приводятся в обзоре IAI, поддержка возможного вступления в ЕС и членства в НАТО достигла рекордных значений, 86 и 83% соответственно (анкетирование проводилось только на территориях, подконтрольных Киеву).

Но дело не только в цифрах поддержки, но и в радикальной смене основных нарративов, считают авторы обзора. Оказались радикально подорваны мифы о великом совместном советском прошлом, величии русской культуры, «братстве» восточнославянских народов и их общем историческом пути. Если в 2020 году распад СССР как положительное событие рассматривали только 49% опрошенных украинцев, а определенно осуждали советский режим 34% респондентов, то в августовском опросе 2022 года положительно оценили распад СССР уже 67%, а 59% осудили советский режим как тоталитарный. Почти половина населения Украины теперь считает, что Вторая мировая война началась из-за секретного соглашения между Гитлером и Сталиным. Таким образом, в украинском общественном мнении действительно произошло «переписывание истории» и радикальная смена вектора, но все это стало реакцией на российскую агрессию и неспособность путинской России реализовать потенциал «мягкой силы».

Кроме того, к августу 2022 года 64% опрошенных украинцев выбрали демократию как наиболее предпочтительную форму правления, и только 14% согласились с тем, что авторитаризм может быть в некоторых случаях лучше. Такой высокой поддержки демократии в Украине не было многие годы. В опросах 2014 года демократическую форму правления поддержало менее 50% населения, но уже в августе 2022-го 47% опрошенных украинцев были готовы смириться с ухудшением экономического положения ради свободы и гражданских прав и только 31% респондентов был согласен пожертвовать некоторыми свободами для улучшения своего благосостояния.

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