Секс с малолетней и групповое изнасилование
За какие преступления сидели заключённые, которых ЧВК Вагнера завербовала для войны в Украине
Издание «Вёрстка» установила личности двух заключённых, завербованных ЧВК Вагнера, и выяснила, что один из них в прошлом был осуждён за секс с несовершеннолетней. Второй на момент вербовки отбывал наказание за групповое изнасилование мужчины, в результате которого тот умер. Ранее правозащитники и заключённые рассказывали, что в ЧВК не берут тех, кто отбывает наказание за изнасилование и педофилию, потому что это стигматизированные статьи. Осуждённые по ним — самая низшая каста в тюремной иерархии.
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина» и руководителем ЧВК Вагнера (сам он эту связь отрицает), через пресс-службу компании «Конкорд» рассказал, что «наткнулся на интересный сайт», который называется «Гулагу.да». Там опубликованы видеозаписи, где, предположительно, российские заключённые рассказывают о том, как они воюют в Украине, и призывают других осуждённых вступать в их ряды. В описании сайта говорится, что это истории «героев, сделавших правильный выбор».
Название «Гулагу.да» — это отсылка к Gulagu.net — проекту против коррупции и пыток в России. В последнее время он активно освещает вербовку заключённых для отправки в Украину.
На момент публикации этой статьи на сайте «Гулагу.да» размещены всего десять роликов. Часть из них подписаны номером колонии, где отбывали наказание герои видео. Например, один из заключённых тверской ИК-10 рассказывает: «Всё есть, всё в достатке: пища, оружие, здоровый образ жизни. За нас, за пацанов, за Донбасс, за Россию! Прорвёмся!»
«Не очкуйте там, парни», — говорит другой. «Приглашают — цепляйтесь за эту возможность», — дополняет его третий, имея в виду приглашение от ЧВК Вагнера отправиться воевать. По словам мужчин, «это реальная возможность улучшить свою жизнь».
«Вёрстке» удалось верифицировать заключённого, показанного в одном из роликов на сайте «Гулагу.да», — молодого мужчину, который представляется как Саня Вулдымарктум из колонии в Республике Коми.
«Салам алейкум, комяки. С вами Саня Вулдымарктум. Чё могу рассказать? Всё хорошо, всё отлично. Попались немножко. Ранило, задело в бою. Щас выздоравливаем. В принципе, всё уже почти. <…> Ну, вы там тоже держитесь», — обращается к другим заключённым мужчина, сидя на кровати, предположительно, в госпитале.
Мужчина, похожий на него, зарегистрирован в «Инстаграме» и «Одноклассниках» под именем Саня Чуботару. Во «ВКонтакте» — как Саня Гамора, родившийся 3 декабря 1998 года. Последний пост от своего имени во «ВКонтакте» он опубликовал 1 декабря 2016 года. Запись гласила:
«Да просто забью на жизнь забью на все иии сопьюсь а скажи для чего жить для любви которой нет для того чтобы стродать нет это мне не нужно пошло все» (орфография и пунктуация автора сохранены).
На странице Чуботару в «Одноклассниках» указано, что он из Сыктывкара. Так же, как и во «ВКонтакте», молодой человек в основном публиковал там фотографии с друзьями и снимки своего пресса. Последний пост в «Инстаграме» был опубликован в апреле 2016 года — это фото из спортзала.
Информация о человеке с такими же фамилией и именем есть на сайтах судов Коми. Из последнего приговора Александру Чуботару, опубликованного на сайте Усть-Вымского районного суда, следует, что впервые он был осуждён 16 мая 2017 года по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»). По этой части судят за секс с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет.
Сначала Александра, которому, судя по данным в соцсетях, тогда было 18 лет, приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Но в феврале 2018 года суд заменил условный срок на реальный и отправил осуждённого в колонию. Он освободился в марте 2019 года.
После этого он ещё трижды оказывался в колонии — за кражи и нарушение условий административного надзора. В последний раз Чуботару осудили 19 января 2022 года. Судья назначил ему два года и два месяца колонии строгого режима. Согласно приговору, молодой человек украл женские украшения на 14 тысяч рублей. Именно это наказание он отбывал, когда его завербовали в ЧВК.
Отряд «опущенных»
Источник в одной из колоний Ярославской области рассказал «Вёрстке» о личности второго заключённого, которого завербовали «вагнеровцы». По словам собеседника, из этой колонии в ЧВК забрали Михаила Кувшинова, отбывавшего наказание за насильственные действия сексуального характера группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели пострадавшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Известно, что человек с таким именем действительно был осуждён за такие преступления. Газета «Московский Комсомолец» писала, что в феврале 2016 года Михаил Кувшинов вместе с другом связал знакомого, к которому они пришли в гости, и изнасиловал его морковью. Пострадавший получил проникающую травму живота и малого таза и в итоге скончался. По данным газеты, Кувшинов и его друг получили по 15 лет колонии строгого режима. Дело Кувшинова есть на сайте Савёловского районного суда Москвы, однако текста приговора нет в открытом доступе из-за характера преступления.
Как утверждает источник, Кувшинов уехал с вербовщиками 23 августа и погиб в бою.
Когда появились первые сообщения о вербовке заключённых, правозащитники утверждали, что в ЧВК не берут тех, кто сидит за преступления, связанные с половой неприкосновенностью (за изнасилования и педофилию), потому что эти осуждённые занимают самую низшую касту в тюремной иерархии.
Однако их вербовку косвенно подтверждают и в ЧВК. Накануне анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео, на котором похожий на Евгения Пригожина человек выступает с речью перед заключёнными одной из колоний. Он подробно объясняет, каких заключённых они берут на войну и к каким статьям относятся настороженно.
«Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228 (статье УК РФ о хранении и приобретении наркотиков. — Прим. ред.), исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек устойчив. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям, но понимаем, что бывают ошибки», — говорит на видео, предположительно, глава ЧВК Вагнера.
Вербовку осуждённых за сексуализированные преступления подверждает и глава фонда «Русь Сидящая» (признан Минюстом «иноагентом») Ольга Романова.
«Они стали брать „опущенных“ (понятие из уголовного жаргона, обозначающее человека, занимающего самую низшую ступень в тюремной иерархии. — Прим. ред). Первый специальный отряд, 70 человек, уехал из ИК‑7 Новгородской области в выходные», — рассказывает Романова. Она объясняет набор таких заключённых тем, что ЧВК «нужно больше людей».
Адвокат фонда «Общественный вердикт» (признан Минюстом «иноагентом») Ирина Бирюкова говорит, что «до самого последнего времени в списки таких не включали после проверки». Однако после видео, где перед заключёнными выступает, предположительно, сам Пригожин, что-то может измениться.
«Сейчас как будет, не знаю. Видео было снято в колонии два дня назад. Может, уже и будут какие-то изменения. Пока мне ничего не говорили», — уточняет Бирюкова.
«Вёрстка» уже рассказывала, что вербовщики от ЧВК Вагнера побывали минимум в 17 колониях в десяти регионах страны. По данным главы фонда «Русь сидящая»* Ольги Романовой, «вагнеровцы» завербовали для отправки на войну в Украину от семи до десяти тысяч заключённых.