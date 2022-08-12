Ковровая зубрёжка
Российские власти в спешном порядке «денацифицируют» образование на востоке Украины: меняют учебники, запугивают учителей, переводят школьников в кадеты
На оккупированных Россией территориях Украины готовятся к новому учебному году. В школах отменены украинский язык и история Украины, завозятся российские учебники, приезжают российские учителя. Часть местных учителей уехала из региона, часть собирается работать очно по российским программам и проходит переподготовку на территории России. Часть отказывается это делать и предполагает дальше работать по украинским программам дистанционно.
По российским стандартам
«Единое образовательное пространство», о котором последние годы твердили на всех уровнях власти (единый учебник, единая программа, только что не единое расписание для всех школ страны), теперь планируется распространить и на занятые российской армией территории Украины. Об этом официально объявил Минпрос, подписав соглашение о сотрудничестве с руководством «ЛНР» и «ДНР». В процедуре подписания приняли участие и главы «ЛНР» и «ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Глава министерства просвещения Сергей Кравцов в своей торжественной речи по поводу расширения сотрудничества заметил: «На исторических территориях уже на достаточно хорошем уровне организовано обучение по российским стандартам. Что касается освобождённых территорий, то ведётся работа по переходу на российские стандарты. Для этого все решения приняты. Также идёт повышение квалификации учителей, решён вопрос поставки учебников».
С 14 июня заработала разработанная Минпросом «программа переподготовки и повышения квалификации учителей из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий». Цель программы — обучить 15 тысяч учителей из этих регионов. На сегодняшний день обучение прошли уже 5,5 тысяч человек.
На форуме «Единое образовательное пространство», открывающем программу, Сергей Кравцов заявил, что в школах этих регионов появится должность советника директора по воспитательной работе — то есть идеологического руководителя, не то парторга, не то вожатого. В минувшем учебном году такие советники появились только в 10 пилотных регионах России, но теперь этих регионов станет 34, а новый опыт идеологического руководства детьми охватит и восток Украины. Разумеется, на школы этого региона распространится и новая церемония — каждый понедельник поднимать российский флаг под российский гимн.
Педагоги, проходящие повышение квалификации, не только знакомятся с российскими федеральными образовательными стандартами и процедурой государственной итоговой аттестации: им предстоит узнать и «о приоритетах в воспитательной работе» — то есть опять-таки об идеологии, которую они должны нести ученикам. Местные органы образования организуют для украинских педагогов «методические семинары», где делают упор на «историю России» и «гражданско-патриотическое воспитание».
Особое внимание, по-видимому, будет уделяться «денацификации» школьников. По словам Сергея Кравцова, необходимо бороться с последствиями пропаганды нацизма в украинских учебниках:
«Школьникам, занимавшимся по украинским учебникам, которые несли идеологию нацизма, говорили об агрессии в отношении России. Мы проанализировали более 300 украинских учебников, обнаружили, что это была целенаправленная система. Когда школьники уже давно мыслят в этом направлении, сложно поменять их мнение. Но мы над этим будем работать».
Словом, интеграция украинских школ в российскую систему образования идет полным ходом — причем не только в признанных Россией «ЛНР» и «ДНР», но и в Херсонской и Запорожской областях, которые именуются «освобожденными территориями», однако юридически никакого отношения к России они не имеют. Что бы мы ни думали о планируемых на осень референдумах о статусе этих областей, то даже и их еще не было.
Выпускникам — аттестаты, школьникам — путевки
Недавно Кравцов выдал российские аттестаты выпускникам херсонской школы №48; школа первой в регионе получила российскую аккредитацию. При этом украинские источники сообщают, что директора школы похитили вооруженные люди, держали в подвале, после чего появилось видеообращение, где она говорит о поддержке перехода на российские программы «Да, я поддерживаю переход на российскую программу обучения, потому что в данных реалиях это актуально», — позже сказала директор школы №48 Елена Герцхали корреспонденту РИА Новости.
Местные органы образования извещают, что все выпускники школ Херсонской области, желающие получить аттестаты российского образца, могут обратиться в школу 48. На сегодняшний день таких желающих нашлось 70 человек.
В Запорожье завезли более 20 тысяч бланков российских аттестатов. В области уже появились и российские учебники. Их первую партию привез в Мелитополь сам министр Кравцов, сказав, что «в переданных учебниках по истории нет никакой агрессии, а основной упор сделан на воспитании в школьниках приверженности традициям межнациональной дружбы».
Российскую аккредитацию получили две школы Харьковской области, школы в Бердянске Купянске, Энергодаре, Изюме, Черниговке.
Детей из занятых российской армией областей вывозят на отдых в Крым. Например, Бердянская военно-гражданская администрация предлагает детям бесплатные путевки в «Артек» — для этого ничего не нужно, только паспорт или свидетельство о рождении ребенка. 60 херсонских школьников отправились в Нахимовское училище в Севастополь; в Украине считают, что это часть программы милитаризации украинских детей.
Нельзя сказать, чтобы это опасение было вполне беспочвенным: скажем, в Донецкой и Луганской областях уже давно работает «Юнармия», и в июле юнармейцы из этих регионов приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа».
По всей России дети из «ЛНР» и «ДНР» проводят лето в лагерях, детских центрах, на «Университетских образовательных сменах». А некоторые донецкие школьники в рамках проекта «Университетские профильные образовательные смены» поехали в Грозный, где не только полюбовались на отстроенный после чеченской войны город, но и встретились с Рамзаном Кадыровым.
Опустевшие школы
Многие учителя и ученики покинули школы региона еще до конца минувшего учебного года; школы в районах активных боевых действий перешли в дистанционный режим работы. К примеру, из Херсонской области уже к концу мая уехала примерно половина ее жителей.
Жители продолжают уезжать и сейчас. Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных регионов Ирина Верещук в июле неоднократно настаивала на необходимости полной эвакуации оставшегося в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях населения.
По сообщениям российского Министерства просвещения, к новому учебному году в регионе должны открыться 1120 школ. Это не все школы региона, а только те, которые станут «базовыми» — то есть начнут работу в очном режиме. Все остальные, закрытые, будут прикреплены к базовым, которые возьмут на себя ответственность за сохранность их имущества.
Глава Департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич говорит, что «это обусловлено сокращением числа учащихся и педагогов, а также попытками саботажа организации учебного процесса со стороны киевского режима». Саму Татьяну Кузьмич украинские СМИ называют «коллаборанткой» и упоминают, что ее еще в 2021 году подозревали в госизмене и слишком тесных контактах с российскими спецслужбами.
Учителям, которые не уехали, новые военно-гражданские администрации областей настойчиво предлагают возобновить работу в школах. Соблазняют высокими зарплатами и повышением квалификации в Крыму — как правило, в Евпатории. Курсы повышения квалификации проводятся в Ростове-на-Дону, в Ставрополе, в Подмосковье , в сочинском центре «Сириус». Некоторых учителей обучают на местах.
Кто не коллаборационист, тот саботажник
Учителя украинских школ, по сути, оказались между двух огней. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разъяснило им, что добровольно переходить на российские программы не следует (это считается коллаборационизмом и уголовно наказуемо). При невозможности продолжать работу следует остановить процесс обучения; при этом зарплата сохраняется.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что украинские власти «фактически покупают учителей за деньги только лишь для того, чтобы эти учителя организовали саботаж на местах» .
Еще в конце минувшего учебного года в нескольких селах Херсонской области учителя сказали, что «лучше будут кормиться с огорода, чем предадут своих учеников». В Мелитополе, по сообщениям украинской прессы, от работы отказались 90% сотрудников школ, а оставшиеся 10% — это технический персонал. Группа херсонских учителей и директоров школ, вызванных на встречу с председателем военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо, демонстративно ушла, когда им было объявлено о предстоящей переориентации на российские программы. Впрочем, есть учителя, которые выходят на работу не из идеологических соображений, а просто потому, что родители просят не бросать детей.
А поскольку к работе в школах будут допущены только те, кто пройдет переподготовку, учителя отправляются учиться, но, кажется, не слишком уверены, что приняли правильное решение. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал ТАСС о приехавших на переподготовку учителях (а ТАСС сделал очень выразительные купюры): «Люди с тех территорий — мы не первый раз с ними встречаемся — они в серьезной степени запуганы. Это читается, они не хотят нигде «светиться», боятся задавать вопросы. Они своих боятся больше <…> — и это характеристика украинской власти. <..>. То, что они приехали — это уже гражданский поступок, потому что большая часть элиты там «разбежалась», организовывать жизнь людей некому. Формирование команды — сейчас самый главный вопрос в этих территориях».
Министерство просвещения Украины сообщило, что в оккупированных регионах занятия с детьми предполагается проводить в онлайн-режиме. Как пишут некоторые украинские учителя в местных телеграм-каналах, они сделали свой выбор, готовы начинать новый учебный год дистанционно и получают небольшую украинскую зарплату.
Те выпускники, которые не захотели получить аттестаты российского образца, могут получить украинские — но для этого надо, чтобы они сами или их родственники или знакомые с доверенностью, заверенной в местном отделе образования, получили документ на территории, подконтрольной Украине. К примеру, бердянским выпускникам выдают их аттестаты в Запорожье.
Вероятно, среди местных родителей найдется немало таких, которые предпочтут украинское онлайн-обучение очному российскому. Однако с родителями тоже работают. Из разных городов (Бердянск, Херсон, Мелитополь, Пологовский район Запорожской области) родители сообщают о запугивании со стороны местных администраций: если они не отправят детей в школу, их лишат родительских прав. Запугивают и учителей: как сказал один из них украинскому изданию «Суспiльне новини», пророссийская администрация говорит: вы боитесь статьи за госизмену в Украине — так вы получите ее в России.
Наконец, тем, кто согласился сотрудничать с российским властями, угрожают местные партизаны.
Завозные учителя
В этих условиях российскому Минпросу пришлось срочно решать вопрос, кто же все-таки станет работать в школах на «исторических и освобожденных территориях», которые планируется торжественно открыть 1 сентября. В июне Минпрос спустил в российские регионы требование предоставить список учителей, готовых поехать туда на работу; учителям обещали от 7000 до 8600 рублей в день, это значительно больше, чем даже в самых богатых регионах страны; для самых бедных — это почти в десять раз больше месячной зарплаты.
Уезжающие работать на восток Украины учителя, с которыми удается поговорить корреспондентам СМИ, обычно утверждают, что давления на них никто не оказывал, едут они добровольно.
И учителя, и чиновники объясняют свою мотивацию просто и по-человечески: надо помочь наладить учебный процесс и 1 сентября посадить детей за парты. Дети в любом случае должны учиться. Дети — это всегда дети, школа должна работать. Так же, как больница. Врачи ведь тоже едут туда работать — лечить людей. А строители — строить. И всем двойной оклад, это постановление Мишустина. Да, деньги тоже имеют значение.
О том, что желающих нашлось около 250 (позднее эту цифру исправили на 214), причем треть — из Дагестана, а большинство — из маленьких городков, поселков и сел, первой сообщила «Медиазона» Вскоре оказалось, что по чиновничьей оплошности личные данные этих учителей утекли в открытый доступ. Профсоюз «Альянс учителей» скачал их и передал прессе и Службе безопасности Украины. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, возмущенный этим решением Альянса учителей, подал в Генпрокуратуру и ФСБ заявления с требованием рассмотреть ситуацию и принять меры.
Словом, учительство становится опасной профессией — и не только для украинских педагогов, но и для тех, кто едет их заменять из России, — по идейным ли соображениям, по гуманным или просто за деньги.