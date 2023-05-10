Прокурор запросил три года условно для пенсионерки, оставившей записку на могиле родителей Путина
По данным следствия, в начале октября 2022 года женщина оставила записку с критикой в адрес президента Владимира Путина возле могилы его родителей на Серафимовском кладбище
В Приморском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения по делу пенсионерки Ирины Цыбаневой, обвиняемой в надругательстве над местами захоронения по мотивам политической ненависти (п. «б». ч. 2 ст. 244 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
По данным следствия, в начале октября 2022 года женщина оставила записку с критикой в адрес президента Владимира Путина возле могилы его родителей на Серафимовском кладбище, в записке было написано - «Смерть Путину». Ранее в судебных заседаниях она заявляла, что сделала это под влиянием эмоций, не отдавая себе отчета в происходящем. Сподвигли ее на такие действия новости о спецоперации, мобилизации и ядерной угрозе.
Во время прений прокурор заявил, что Ирина Цыбанева оставила записку, выражая протест против проводимой президентом РФ внутренней и внешней политики, в том числе использования вооруженных сил России. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства — хронические заболевания и раскаяние подсудимой, гособвинитель запросил для нее три года лишения свободы условно.
Сторона защиты отметила, что доверительница фактические не надругалась над могилой родителей президента, а записка носила непубличный характер.
На предыдущем заседании Ирина Цыбанева рассказывала: «Я ее (записку) свернула текстом вниз, чтобы не было видно. Она была очень маленькая. Чтобы это было все незаметно, я воткнула ее рядом с решеткой, чтобы она стояла как будто стебелек. Я думала, что никто ничего не заметит, потому что все скрылось травой». Адвокат попросила оправдать ее подзащитную и прекратить уголовное преследование.
Ирина Цыбанева вину признала частично: фактическую сторону преступления она не отрицает, однако не согласна с тем, что оставила записку по мотивам политической ненависти.