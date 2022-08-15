Саудовский принц в феврале инвестировал в российские акции $500 млн и прогорел
22 февраля 2022 года компания Kingdom Holding купила депозитарные расписки «Газпрома» и «Роснефти», а в период с 22 февраля по 22 марта покупались расписки «Лукойла»
Инвестиционная компания саудовского принца Аль-Валида ибн Талала инвестировала в сумме больше $500 млн в бумаги российских компаний прямо перед началом военного вторжения России в Украину, следует из информации на сайте фондовой биржи Саудовской Аравии. На публикацию обратил внимание Bloomberg.
Из документа следует, что 22 февраля 2022 года компания Kingdom Holding купила депозитарные расписки «Газпрома» и «Роснефти», а в период с 22 февраля по 22 марта покупались расписки «Лукойла». В документе биржи не указано, какие именно доли были куплены на эти деньги. Kingdom Holding не ответила на вопрос Bloomberg, владеет ли она до сих пор этими бумагами.
Россия начала военное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. США, Евросоюз, Великобритания и несколько других стран практически сразу ввели против России санкции. Начало военных действий и ограничения привели к резкому падению фондового рынка и стоимости бумаг российских компаний. Банк России почти на месяц останавливал торги.
Состояние Аль-Валида ибн Талала в 2017 году американский Forbes оценивал в $18,7 млрд, принц занимал 45-е место в рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. Среди инвестиций Kingdom Holding — агрегатор такси Lyft, Twitter, Citigroup и оператор отелей Four Seasons Hotels & Resorts. Аль-Валид — один из самых богатых людей Саудовской Аравии и из самых известных международных инвесторов, отметил Bloomberg.
Совет директоров «Газпрома» в мае рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года: 52,5 рубля на одну акцию. Однако через месяц годовое собрание акционеров решило дивиденды не перечислять. В начале июля Госдума приняла в окончательном чтении закон о разовом повышении налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома»: в сентябре-ноябре он должен будет выплатить в бюджет почти 1,25 трлн рублей.