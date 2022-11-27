В Астане прошли массовые протесты в день инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Как сообщило МВД Казахстана, в ходе несанкционированной акции протеста в Астане были задержаны 300 человек, ей предшествовало «культурно-массовое мероприятие» для молодежи
Несмотря на 25-градусный мороз, на акцию вышли сотни людей. Причины протестов на момент публикации неизвестны. Одновременно с началом акции жители Астаны стали жаловаться на проблемы с интернетом: он работал лишь на окраинах города, доступна была только мобильная связь. Позже Государственная техническая служба Казахстана сообщила, что проблемы с интернетом возникли из-за аварии.
Как сообщило МВД Казахстана, в ходе несанкционированной акции протеста в Астане были задержаны 300 человек. По данным ведомства, ей предшествовало «культурно-массовое мероприятие» для молодежи в одном из ночных клубов Астаны. Его организатором был местный предприниматель (его имя МВД не уточняет).
«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», — говорится в сообщении МВД Казахстана.
Издание «Басе», распространившее часть роликов с акции протеста, сперва назвало задержанных людьми, протестовавшими «против инаугурации узурпатора Токаева», а затем сообщило, что акцию устроили бизнесмен Марат Абиев и его сторонники.
Марат Абиев — самый молодой миллионер страны по версии казахстанского Forbes, основатель фонда TDFA. Он занимается сельскохозяйственным бизнесом и создал несколько проектов, которые позиционируют себя как новаторские — они завозят семена из-за рубежа и выращивают их в Казахстане.
Ранее Абиев призывал молодежь стать «архитекторами будущего». Весной сторонники бизнесмена пытались проехать в Астану на концерт, однако автобусы с ними в разных регионах Казахстана заблокировали силовики, а мероприятие было отменено акиматом города.
В ноябре в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, на которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев победил, набрав 81,3% голосов.