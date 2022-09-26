Суды Санкт-Петербурга арестовали 97 задержанных на протестах против частичной мобилизации 24 сентября
Санкт-петербургские суды назначили арест задержанным на акциях против частичной мобилизации. В статистике трех из пяти судов указаны сроки, максимальные составляют 14 суток
Санкт-петербургские суды назначили арест 97 задержанным на акциях против частичной мобилизации, которые проходили 24 сентября. В статистике трех из пяти судов указаны сроки, максимальные составляют 14 суток. Кроме того, пятерым назначены обязательные работы (срок известен только по одному — 60 часов).
Всего вынесены решения по 119 административным делам из 122-х поступивших, сообщила объединенная пресс-служба судов в Telegram. Сестрорецкий районный суд прекратил три административных дела, причины не указаны.
На акциях против частичной мобилизации 21 сентября суды Санкт-Петербурга рассмотрели 391 административное дело. Арест был назначен 343-м задержанным, штраф — 36-ти, обязательные работы — восьмерым. Четыре дела были прекращены, одно — возвращено.
По данным «ОВД-Инфо» (проект внесен в реестр иноагентов) на акциях с 21 по 24 сентября всего в РФ было задержано 2346 человек, в том числе 24 сентября — 836 человек. Утверждалось, что в Санкт-Петербурге 24 сентября были задержаны 143 человека. МВД не комментировало информацию о задержанных. По итогам протестов 21 сентября ведомство называло число участников «незначительным».