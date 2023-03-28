Меню
Общество
RU / EN
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
28.03.2023 11:25

ФСБ намерена получать информацию о геолокации и платежах пассажиров такси

ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси

ФСБ намерена получать информацию о геолокации и платежах пассажиров такси

ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. В частности, речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Документопубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Служба заказа легкового такси, являющаяся организатором распространения информации в сети «Интернет», предоставляет подразделению ФСБ… круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — говорится в документе. Проект разработан для реализации закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус рассказал, что указанные данные собирают агрегаторы легкового такси, которые относятся к «организаторам распространения информации в сети интернет». Однако в случае принятия документа предоставлять информацию будут обязаны все участники рынка.

Также в тексте документа указывается, что, если служба заказа такси не сможет выполнить запрос ФСБ, она должна проинформировать о сроках, необходимых для выполнения запроса, «с обоснованием невозможности выполнения запроса в установленный срок». При наличии в запросе спецслужбы пометки «срочно» агрегатор будет обязан предоставить сведения в течение трех рабочих дней, при отсутствии такой пометки — в течение десяти рабочих дней. При этом судебный или процессуальный порядок для этого не предусмотрен.

Закон, регулирующий работу такси, был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 года. Документ, в частности, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и к водителю, вводит в законодательство понятия «легковое такси» и «служба заказа легкового такси». Кроме того, закон обязывает службы заказа предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных

Материалы по теме
Бывшие осведомители ФСБ рассказали об «одержимости» спецслужбы идеей вмешательства ЦРУ в дела России
Тема для Беседы
Односерийные убийцы
Сейчас на главной
Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки
война в украине
Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки
Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским бронетанковым атакам, например, вокруг города Угледар
ЕС готовит отказ от пластиковых и бумажных карт и переход к цифровому кошельку
ЕС
ЕС готовит отказ от пластиковых и бумажных карт и переход к цифровому кошельку
В Европейском Союзе разрабатывают цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты или водительского удостоверения
Общество
Адвокаты впервые за 20 лет увидели рост количества убийств в России
До 2022 года статистика Генпрокуратуры показывала «устойчивое сокращение» убийств и покушений: с 32 265 случаев в 2002 году до 7 332 в 2021-м. Однако в 2022 году число таких случаев выросло на 4% — до 7 628
Россию могут не допустить к командным видам спорта на Олимпиаде-2024
Олимпиада 2024
Россию могут не допустить к командным видам спорта на Олимпиаде-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором российские спортсмены не будут допущены к командным игровым видам на Олимпиаде 2024 года в Париже
Палата представителей США приняла законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
США
Палата представителей США приняла законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
Согласно законопроекту, госсекретарь будет добиваться изменения статуса КНР в международных организациях, в которые одновременно входят Китай и США
Польша кратно увеличит производство боеприпасов для Украины
Польша
Польша кратно увеличит производство боеприпасов для Украины
Владимир Зеленский не раз обращался к странам Запада с просьбой предоставить Украине больше боеприпасов, без чего осуществить ожидаемое контрнаступление будет весьма затруднительно
Разделенный Юг
ООН
Разделенный Юг
Согласно распространенному мнению союзниками Украины являются в основном страны «глобального Севера», или, в терминологии российской пропаганды, «коллективного Запада». В то время как «глобальный Юг», к которому относятся Азия, Африка и Латинская Америка, или симпатизирует России, или сохраняет нейтралитет
США ударили по целям в Сирии в ответ на смерть американца, убитого иранским дроном
Сирия
США ударили по целям в Сирии в ответ на смерть американца, убитого иранским дроном
Западные аналитики отмечают, что в последние годы Иран расширил свое военное присутствие в Сирии - речь идет о районах, контролируемых правительством президента Башара Асада
Австрия обещает выполнять ордера Международного уголовного суда
17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины
Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС
серый импорт
Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС
С декабря 2020 года этот проект реализовывали в пилотном режиме на добровольной основе. Система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу
Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины
Польша
Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Германия не смогла поддержать Украину достаточным образом. Об этом он заявил в интервью газете Politico
Эстония вышлет одного российского дипломата
МИД Эстонии объявил еще одного российского дипломата персоной нон грата. Он должен покинуть страну до 29 марта. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что высылаемый дипломат «непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя»
Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных
война в украине
Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых пленных
Пригожин готовится свернуть операции «ЧВК Вагнера» в Украине из-за нехватки ресурсов и потери доверия со стороны Путина
евгений пригожин
Пригожин готовится свернуть операции «ЧВК Вагнера» в Украине из-за нехватки ресурсов и потери доверия со стороны Путина
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине на фоне сложностей и военных неудач
Агрессивная, но слабая
Агрессивная, но слабая
Россия остается крайне агрессивной державой, стремящейся нанести вред США, но ее возможности ниже, чем предполагалось, и по итогам года войны с Украиной они еще более сократились. Таков один из главных выводов нового ежегодного доклада «Оценки угроз безопасности», опубликованного американской разведкой
Словакия сообщила об отправке четырех истребителей МиГ-29 в Украину
Словакия отправила четыре самолета МиГ-29 в Украину, поставку остальных девяти истребителей осуществят в ближайшие недели, сообщила представитель министерства обороны Словакии
Возможный кандидат в президенты США от республиканцев назвал Путина военным преступником
США
Возможный кандидат в президенты США от республиканцев назвал Путина военным преступником
Рон Десантис, который, как ожидается, вскоре выдвинет свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии, сделал на прошлой неделе заявление, привлекшее всеобщее внимание
Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин
Мариуполь
Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин
Несколько человек также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок «законности получения» квартиры, которые проводит прокуратура