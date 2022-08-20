Тема для Беседы
Пятую службу ФСБ причисляют к главным виновникам провала российского вторжения в Украину — именно это подразделение занималось подготовкой украинской «пятой колонны», которая должна была в решающий момент поддержать «специальную военную операцию», и предоставляло Путину аналитику по политической ситуации в стране. На деле же оказалось, что Украина готова к сопротивлению, никакой поддержки российскому вторжению никто не оказал, а огромные средства, выделенные на «пятую колонну», бесследно растворились. Руководит Пятой службой генерал Сергей Беседа, и что с ним сейчас — неясно, по слухам, он попал в опалу и даже стал фигурантом уголовного дела, но формально всё ещё числится главой службы. Зато известно, что он зарабатывает больше, чем это можно было объяснить легальными доходами: как выяснил The Insider, семья Беседы засекретила недвижимость на сотни миллионов рублей, которую не могла бы позволить себе на официальную зарплату.
Ни сам Сергей Беседа, ни члены его семьи (у него два сына) никогда не блистали в бизнесе. Однако все они, как выяснил The Insider, обеспечены дорогими квартирами. На самого генерала, судя по найденным The Insider архивным данным, была оформлена 173-метровая квартира в Большом Сергиевском переулке. Рыночная стоимость этого объекта — дороже 100 млн рублей, сведения о нем удалены из Росреестра.
Младший сын, 40-летний Алексей, увлекается музыкой и ставит пластинки в московских клубах. Он известен как «Алексей Бес» a.k.a. Ranking Cat. Вот как его представляют в анонсе одного из выступлений: «Коллекционер винила и селектор. Увлекается реггей и культурой Ямайки с молодых лет. Впервые услышав даб миксы King Tubby понял, что эта музыка несет мощный культурный посыл и правильный вайб».
Вообще, сын генерала пробовал заниматься бизнесом, он был соучредителем ООО «Вендинговая Инициатива», занимавшегося установкой кофейных и снековых автоматов, но фирма закрылась еще в 2018 году, оставив после себя долги по штрафам и несколько проигранных исков за неуплату поставщикам. До этого Алексей Беседа работал в тольяттинском ОАО «Автовазагрегат», но в 2016 предприятие было признано банкротом, примерно тогда же он вернулся на родину в Москву. Банкротился «Автовазагрегат», членом совета директоров которого был сын Беседы, со скандалом: руководство судили за долги по зарплатам и уклонение от налогов.
Вся предыдущая карьера Алексея была также не блистательной: до 2014 года он руководил компанией «Ай Ти Инвест» (сейчас работает под брендом ITI Capital), в 2015 году зарегистрировал консалтинговую компанию «Фотон-Ик», но больших денег компания не приносила, в 2020 году выручка составила всего 1,5 млн рублей, а в прошлом году АО было ликвидировано. Зарплату Алексей Беседа параллельно получал в ООО «Новая Инвестиционная Группа», около 300 тысяч рублей в месяц.
Из утечки сервисов доставки еды следует, что сын генерала заказывает еду по адресу в доме № 23 в Большом Предтеченском переулке, из Росреестра сведения о его квартире удалены вместе с кадастровым номером. Рыночная стоимость 87-метровой квартиры — около 30 млн рублей (супруга Алексея, Анастасия Гулина, вообще не имеет официальных доходов). Также семья Алексея владеет 4,3 га земли в том самом элитном поселке Акулинино, где в свое время команда Навального обнаружила дворец Владимира Якунина с «шубохранилищем». Даже без учета двух роскошных особняков участок генеральского сына стоит около 100 млн рублей.
Стоит напомнить, что Алексей Беседа стоял за офшорной компанией, которая владела российским предприятием «Фотоэлектронные приборы», обязавшимся наладить выпуск матриц для тепловизора, применяемого в бронетанковых войсках и военной авиации. Предприятие получило сотни миллионов рублей из бюджета, но проект провалился. В совет директоров компании входил Роман Рогозин — племянник экс-зампреда правительства Дмитрия Рогозина, который курировал ВПК и лоббировал интересы офшорного бизнеса Беседы.
Старший сын Беседы Александр также связан с Рогозиным, он работал в Рособоронэкспорте, аппарате правительства (на должности замруководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Рогозина), а потом перешел в «Роскосмос» вслед за Рогозиным и стал руководителем аппарата. В Роскосмосе он отработал до 2020 года. Суммарный доход сына генерала за четыре года работы в правительстве (2016–17 гг.) и «Роскосмосе» (2018–19 гг.) составил 36 млн рублей. Его жена Татьяна Беседа работает в лизинговой компании с годовой зарплатой менее 3 млн рублей. Но и его квартиры из утечек данных дороже суммарного официального заработка: на Часовой улице (10 млн рублей), на Васильевской (25 млн) и Профсоюзной (60 млн), причем все квартиры также удалены из Росреестра.
Таким образом, рыночная стоимость связанного с семьей генерала ФСБ жилья, данные о котором удалены из Росреестра, никак не меньше 350 млн рублей. 69-летняя супруга Беседы вышла на пенсию. Доходы самого силовика не раскрываются, но известно, что руководители ФСБ даже уровня замдиректора зарабатывают около 6 млн рублей в год