Односерийные убийцы
Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя «полковником ФСБ в запасе», после возвращения в Россию долгие годы пользовался паспортами для прикрытия на вымышленное имя, полученными от ФСБ. Более того, через общие серии ФСБшных паспортов прикрытия можно проследить связь между Гиркиным и двумя отравителями Навального, а также со спецназовцем «Вымпела» Вадимом Красиковым, известным как «киллер на велосипеде», убившим чеченского беженца Хангошвили в Берлине. Особая серия паспорта обнаружилась и у бывшего лидера «ЛНР» Игоря Плотницкого, правда, в его случае она была общей не с ФСБшниками, а с хакерами из ГРУ. Выявить эти связи удалось благодаря женам: Гиркин и Плотницкий с фальшивыми именами летали по одной брони билетов со своими женами, а жена Красикова сама получила фальшивые документы, когда ее решили спрятать после ареста мужа в Берлине.
Как жена «спалила» Игоря Гиркина
В самом начале российской военной агрессии в Украине Игорь Гиркин (пользующийся псевдонимом Стрелков) был на самом острие событий: вместе с группой вооруженных боевиков он прибыл в Крым еще 21 февраля 2014 года, и, по его собственному признанию, они под дулом автоматов загоняли местных депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение референдума об отделении.
После «референдума» он покинул Крым, но уже в ночь с 11 на 12 апреля во главе группы из более чем полусотни вооруженных боевиков беспрепятственно пересек государственную границу Украины в районе Донецкой области, захватил административные здания в Славянске (Донецкая область) и от имени «ополченцев Донбасса» заявил о создании «Донецкой народной республики». Вплоть до августа он руководил боевиками на территории Донецкой области, после чего, как он сам пояснил The Insider, лишился поддержки Кремля и решением Суркова на его место был поставлен Захарченко.
Во время своей первой пресс-конференции на Донбассе Гиркин заявлял, что до 31 марта 2013 года служил в звании полковника ФСБ, после чего был «отчислен из части». То же самое он сообщает о себе и в одном из своих писем, ставших достоянием общественности, после того как в мае 2014 года массив электронной почты Гиркина выложили хакеры «Анонимного интернационала» (имеется в распоряжении The Insider. После возвращения с Донбасса Гиркин часто критиковал ход военной операции в Украине и лично Суркова, когда тот еще отвечал за Украину).
Фото удостоверения Гиркина как начальника отделения ФСБ по Чеченской Республике. фото впервые публиковано его ближайшим соратником Михаилом Полынковым
Однако же, как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, после возвращения в Россию Гиркин активно пользовался документами прикрытия — внутренним российским паспортом на имя «Сергей Рунов».
17 декабря 2014 года Гиркин отпраздновал свое 44-летие, женившись на 21-летней уроженке Донбасса Мирославе Регинской в Москве. Через четыре дня молодожены появились на новогоднем мероприятии для детей беженцев в Ростове-на-Дону. По базе внутренних авиарейсов видно, что, когда Регинская 20 декабря летела из Москвы в Ростов-на-Дону и затем через два дня обратно, она бронировала билеты вместе с Руновым Сергеем Викторовичем, родившимся 12 мая 1970 года. «Рунов» — фамилия деда Гиркина по материнской линии. Судя по многочисленным базам данных, человека с таким ФИО и датой рождения на самом деле не существует.
Другие поездки «Сергея Рунова» также можно сопоставить с публичными выступлениями Гиркина за пределами Москвы, многие из которых он совершал в целях продвижения своего Общественного движения «Новороссия». «Сергей Рунов», как правило, делал совместные брони рейсов с Регинской, которая сама также работала в организации «Новороссия» личным помощником мужа. Например, в ночь с 29 на 30 января 2015 года они вместе забронировали билеты на рейс из Москвы в Новосибирск. На следующий день Гиркин провел в Новосибирске пресс-конференцию и дал интервью на местном телевидении. Обратный рейс «Сергея Рунова» и Регинской был забронирован на вечер 1 марта, а на следующий день местные СМИ сообщили, что Гиркин вылетел из Новосибирска.
Другой пример: «Сергей Рунов» и Регинская забронировали утренний рейс из Москвы в Пермь 12 марта 2015 года. Позже в тот же день Гиркин провел там пресс-конференцию, на которой представил новое пермское отделение организации «Новороссия». Через два дня Гиркин выступил с такой же пресс-конференцией в Екатеринбурге — и тогда же у Регинской и «Сергея Рунова» был забронирован рейс обратно из Екатеринбурга в Москву на 19:50.
Гиркин на пресс-конференции в Екатеринбурге 14 марта 2015 года
Когда именно был впервые выдан паспорт «Сергея Рунова», остается неясным. По данным российской базы данных «Магистраль», паспорт впервые был использован для билета поездом из Москвы в Санкт-Петербург 25–26 ноября 2014 года (видеоинтервью с Гиркиным на местном канале «Санкт-Петербург» вышло днем позже), то есть уже через три месяца после отъезда Гиркина с Донбасса. Номер паспорта указывает на то, что его должны были выдать еще в 2002 или 2003 году, но поскольку для личности прикрытия часто используют старые бланки, это не показательно.
А вот что точно известно, так это то, что российские спецслужбы как минимум один раз переоформляли Гиркину паспорт на имя Рунова. Это произошло через некоторое время после того, как «Сергею Рунову» исполнилось 45 лет (возраст, в котором граждане России должны получить новый внутренний паспорт).
Бронирование рейсов «Сергеем Руновым» из слитой базы данных внутренних рейсов за 2014–2016 годы
Последний известный рейс Гиркина с паспортом «Сергея Рунова» — перелет из Москвы в Ставрополь 14 февраля 2016 года с обратным билетом через три дня, хотя, возможно, были и другие поездки, которые нам не известны. Гиркин заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия, а Регинская, выслушав вопрос The Insider, бросила трубку.
Паспорт прикрытия Гиркину могли бы дать и в ФСБ, и в ГРУ. Но поиск соседних с «Руновым» номеров паспорта в авиабазе выявил еще шесть поддельных российских внутренних паспортов из той же серии, некоторых из этих личностей The Insider и Bellingcat идентифицировали как сотрудников ФСБ. И сотрудники эти очень примечательны.
Как «спалилась» жена «киллера на велосипеде»
Один из паспортов «гиркинской» серии был оформлен на имя некоего «Анатолия Яшина», который в 2016 году летал в Минск по одной брони с попутчиком, также имевшим фальшивый паспорт, — Алексеем Корниловым. Настоящую личность «Корнилова» установить пока не удалось, но его серия паспорта тоже интересна — к ней относится, например, паспорт на имя «Екатерины Зотовой». Ранее The Insider и Bellingcat уже установили, что паспорт на имя «Екатерины Зотовой» был выдан жене киллера из ФСБ Вадима Красикова, после того как его поймали в Германии. Напомним, The Insider и Bellingcat ранее установили, что Вадим Красиков, также известный как «киллер на велосипеде», служил в подразделении спецназа «Вымпел» ФСБ. До того как он убил в Берлине чеченского беженца Зелимхана Хангошвили, он вместе с коллегами из «Вымпела» успел поучаствовать в нескольких убийствах предпринимателей в России. После ареста в Берлине в ФСБ выдали его жене фальшивый паспорт и вывезли ее в Крым.
Отравители Навального
Еще один паспорт был оформлен на имя «Артем Виноградов», который в марте 2015 года летал по одной брони с «Михаилом Степановым» — это имя прикрытия одного из членов отряда отравителей отряда ФСБ Михаила Швеца, участвовавшего в отравлении Алексея Навального «новичком». В мае-октябре 2014 года тот же «Артем Виноградов» летал вместе с «Булатом Ринатовичем Ахметовым» ( 06.03.1987 года рождения) — судя по всему, это имя прикрытия офицера ФСБ Булата Ринатовича Ахматьянова (26.03.1987 года рождения), который позже погиб в Сирии, подорвавшись на фугасе.
Переоформленный паспорт «Сергея Рунова» тоже имеет интересную серию. Один из паспортов в этом диапазоне был выдан на имя «Михаил Петров», который бронирован рейс из Москвы в Ростов на 14 января 2016 года вместе с «Евгением Чичагиным», номер паспорта которого, в свою очередь, близок к фальшивому паспорту Швеца. Оба они летали с «Иваном Артемовым», чей номер документа отличается всего на одну цифру от номера «Алексея Фролова» — это имя прикрытия одного из ключевых отравителей Навального Алексея Александрова.
Алексей Александров, он же «Фролов» — тот самый, что наносил «Новичок» на нижнее белье Навального
Как жена «спалила» Игоря Плотницкого
Одним из ключевых лидеров «сепаратистов» в первые годы конфликта на Донбассе был гражданин Украины Игорь Венедиктович Плотницкий (24.06.1964 года рождения), который более трех лет — до конца 2017 года — занимал пост главы так называемой ЛНР. В этом качестве он был одним из подписантов Минских соглашений 2014–2015 годов.
Бывший офицер Советской Армии в звании майора и бывший госслужащий Плотницкий впервые вышел на передний план в качестве первого командира «батальона «Заря», появившегося в апреле-мае 2014 года в его родном Луганске (батальон прекратил свое существование к конце 2014-го, когда его подразделения были включены в официальную «Народную милицию ЛНР»). Он был назначен министром обороны «ЛНР» 21 мая 2014 года и «избран» главой «ЛНР» на «всеобщих выборах» в республике 2 ноября 2014 года, которые были поддержаны Россией, но осуждены Украиной и Западом как нелегитимные.
«ЛНР» при Плотницком характеризовалась авторитарным правлением, повсеместной коррупцией и полной зависимостью от соседней России. Заявленная позиция Плотницкого заключалась в том, что «ЛНР» в конечном итоге присоединится к России через референдум, подобный тому, который был проведен в Крыму в 2014 году.
Паспорт прикрытия обнаружился и у Плотницкого, причем из-за той же ошибки, что и у Гиркина: он летал по нему вместе с женой Ларисой Плотницкой (которая, как сообщается, скончалась в 2020 году).
По базе перелетов видно, что 7 ноября 2014 года Плотницкая вылетела из Ростова-на-Дону в Москву вместе с гражданином России Игорем Владимировичем Плотниковым, дата рождения которого указана 24 июня 1964 года — такая же, как и у Плотницкого. Точная причина этой поездки неизвестна, но примечательно, что Плотницкий получил должность главы «ЛНР» всего за три дня до этого. Кроме того, полетные данные указывают на то, что его тогдашний коллега Александр Захарченко, который был приведен к присяге в качестве главы «ДНР» в тот же день, что и Плотницкий, также вылетел из Ростова-на-Дону в Москву вскоре после инаугурации, что также позволяет предположить, что эти поездки, скорее всего, были командировками.
Самый ранний пример использования Плотницким паспорта на имя «Игорь Плотников» был для рейса из Ростова-на-Дону в Москву 4 сентября 2014 года, то есть за день до того, как он появился в Минске вместе с Захарченко для подписания Минского протокола. Он также использовал этот паспорт прикрытия для перелета по тому же маршруту 18 сентября, а на следующий день Плотницкий и Захарченко прибыли в Минск во второй раз, чтобы подписать меморандум в дополнение к Минскому протоколу.
В разговоре c The Insider Плотницкий заявил, что, куда именно летал в 2014 году, он не помнит, но уверен, что летал всегда только с паспортом на свое имя.
Паспорт «Плотникова» относился к тому же диапазону, что и паспорта, которыми пользовались известные сотрудники ГРУ. Например, паспорт с номером на одну цифру ниже «Плотникова» — 4514500473 — на имя Алексеев Николай Константинович (07.04.1980 года рождения) использовал сотрудник ГРУ в Нидерландах во время неудавшейся кибер-операции против ОЗХО в 2018 году.
Таким образом, паспорт Плотницкого был выдан, скорее всего, также в ГРУ.
Плотницкий ушел с поста главы «ЛНР» в конце 2017 года и бежал в Москву во время вспыхнувшей борьбы за власть в сепаратистской республике.