Бывшие осведомители ФСБ рассказали об «одержимости» спецслужбы идеей вмешательства ЦРУ в дела России
Сотрудники ФСБ буквально «одержимы» идеей о том, что ЦРУ и другие западные спецслужбы пытаются вмешиваться в дела России через оппозицию
Сотрудники ФСБ буквально «одержимы» идеей о том, что ЦРУ и другие западные спецслужбы пытаются вмешиваться в дела России через оппозицию. Силовики уверены, что Алексей Навальный — проект США, и ищут тех, кто вместо него может стать лидером оппозиции, пишет CNN со ссылкой на бывших осведомителей российских спецслужб.
Журналисты CNN пообщались с двумя экс-осведомителями ФСБ — бывшим соратником Навального Михаилом Соколовым и либертарианцем Всеволодом Осиповым. Оба, по их словам, были завербованы силовиками и согласились «сливать» информацию о деятельности оппозиции, а взамен получили возможность избежать тюрьмы.
Соколов, который долгое время сотрудничал со структурами Навального, рассказывает, что основной интерес для ФСБ представляли источники финансирования политика: «У них была версия, что нас финансирует ЦРУ». По словам Соколова, сотрудники ФСБ считают, что американские спецслужбы пытаются «способствовать революции в России и что Навальный — агент ЦРУ». Силовики также буквально «одержимы» идеей поиска того, кто может стать новым лидером оппозиции.
Аналогичную историю журналистам рассказал и бывший член Либертарианской партии России (ЛПР) Владислав Осипов. По его словам, по заданию ФСБ он встречался с лидером ЛПР Ярославом Конвеем и главным координатором фонда «Свободная Россия» в Грузии Антоном Михальчуком. «Были и более сложные задачи — выяснить, есть ли сотрудничество с Западом или узнать, что происходит за кулисами в той или иной организации, работает ли оппозиция на американские или другие иностранные спецслужбы», — добавил Осипов.
Обоих молодых людей, с их слов, ФСБ поставила перед выбором: сотрудничать или стать фигурантами уголовных дел. Соколову могло грозить до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва, а либертарианца Осипова завербовали после задержания из-за протестов в поддержку Алексея Навального 2021-го года.
Федеральная служба безопасности журналистам CNN на официальный запрос о комментарии не ответила, представители ЦРУ от комментариев отказались.
Бывший соратник Навального Михаил Соколов в конце августа рассказал в интервью «Верстке» и «Можем объяснить» о том, что на протяжении 6 лет работал на российские спецслужбы. По его словам, он «старался рассказывать ФСБ то, что не навредит его коллегам из команды Навального».
Либертарианца Владимира Осипова сотрудники спецслужб, по его словам, после войны отправили в Грузию «следить за настроениями» внутри русской общины. Как он рассказывал в большом интервью изданию Meduza, силовики тогда сказали ему, что «в России уже нет ничего интересного. И весь интерес сейчас в эмиграции».