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США пообещали годами поставлять оружие Украине
02.03.2023 20:26

Блинкен в личной беседе на саммите G20 призвал Лаврова «закончить войну»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе короткого разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал российского министра «закончить войну» и заняться «осмысленной дипломатией

Блинкен в личной беседе на саммите G20 призвал Лаврова «закончить войну»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе короткого разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал российского министра «закончить войну» и заняться «осмысленной дипломатией».

«Я сказал министру иностранных дел то, что я и многие другие говорили на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций, и то, что многие министры иностранных дел G20 сказали сегодня: положить конец этой агрессивной войне, заняться осмысленной дипломатией, которая может привести к справедливому и прочному миру», — заявил господин Блинкен (цитата по AFP).

Сегодня, 2 марта, Энтони Блинкен и Сергей Лавров посетили пленарное заседание министров иностранных дел стран G20 в Индии. Последний раз дипломаты встречались на саммите глав стран G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Reuters, AP и AFP со ссылкой на американских чиновников сообщили, что госсекретарь и глава российского МИДа провели на полях саммита короткий разговор, который продлился около десяти минут. По информации источников, во время разговора господин Блинкен попросил Россию пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт этого разговора.

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