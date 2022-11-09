Саммит для смелых
Ровно через неделю в Индонезии, в курортном районе Нуса Дуа на острове Бали, начнется встреча лидеров G20 – группы самых влиятельных государств и экономик мира, которую часто называют "большой двадцаткой".
«Европейская правда» ознакомилась с проектами решений этого собрания и выяснила, что оно несет серьезную, хотя и скрытую опасность для Украины. И нет признаков того, что западные партнеры осознают, что могут собственноручно отдать козыри российскому агрессору.
Саммит "двадцатки", проходящий каждую осень, – это одно из ключевых международных событий в мире, а в 2022 году, в год разрушения мирового порядка из-за российской агрессии против Украины; в год беспрецедентного роста цен на энергоносители из-за российского шантажа; в год, когда проблемы с агроэкспортом грозят голодом многим людям в мире – собрание лидеров двадцати самых мощных государств привлекало особенно много внимания и вызывало немало прогнозов и ожиданий в разных уголках планеты.
Кто-то ждет встречи Путина с Байденом и рассчитывает, что она сможет положить конец российско-украинской войне. Россия была особенно активной в продвижении этих ожиданий, очевидно ошибочных.
В Украине же многие ждут того, что Россию выгонят из G20. Это ожидание, подпитанное многочисленными заявлениями украинских чиновников, тоже ошибочно.
Но отвлекая внимание на крайние сценарии, которые очевидно не осуществятся, Россия готовится выйти из битвы победителем. Она вернулась в большую международную политику и выяснила, что мир готов "не замечать" агрессию ради сохранения зоны комфорта в международной политике – как для себя, так и для режима Путина.
Саммит без Путина
"Очень похоже, что Владимир Путин не поедет на Бали". Такой оценкой с ЕвроПравдой поделились несколько источников, осведомленных о переговорах по организации саммита "двадцатки", а в понедельник об этом объявил также президент Индонезии Джоко Видодо. Все эти источники добавляли, что окончательной уверенности нет – остается невысокий шанс, что Москва ведет двойную игру, а Путин неожиданно решит приехать, несмотря на имиджевые потери, которые он понесет.
В Кремле надеялись, что саммит G20 станет событием, которое выведет Путина из фактической международной изоляции.
Да, с ним время от времени общаются европейские лидеры вроде Макрона, но только об Украине и без прежнего уважения. Зарубежные визиты у властителя Кремля также иногда бывают – после 24 декабря он бывал за границей, но список посещенных стран – весьма специфический. Путина с тех пор согласились принять только в Иране и в четырех государствах Центральной Азии – Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Казахстане.
Поэтому для Путина недостаточно было просто прилететь на Бали, он должен был также продемонстрировать свою силу, свою способность говорить с первыми лицами мира. А с этим оказалось сложно.
В Белом доме публично предупредили: Байден не намерен говорить с российским коллегой. Европейские лидеры также не давали сигналов о готовности встретиться с ним. Владимир Зеленский публично поставил ультиматум: если Путин приедет на Бали, Украина, которая не входит в "двадцатку", но станет особым приглашенным гостем, будет игнорировать это событие. В конце концов, могла повториться ситуация 2014 года, первого года войны против Украины, когда на саммите "двадцатки" в Австралии Путина впервые (и пока в последний раз) поставили на совместном фото в уголок.
Как шутят – для того, чтобы при необходимости вырезать с фотографии. В реальности – потому что другие лидеры не хотели стоять рядом с ним.
Словом, такой визит мог лишь подчеркнуть изоляцию Путина.
Поэтому в России склоняются к тому, чтобы в случае, если за неделю не произойдет резких изменений, на Бали вместо него поехал премьер Мишустин.
Это означает, что Зеленский сможет выступить перед собранием по видеосвязи. (Стоит подчеркнуть, что персональная поездка президента Украины на Бали и не рассматривалась – во время войны он бы не покинул страну на несколько дней).
Но означает ли это дипломатическую победу Украины? С этим есть вопросы.
Киев сам поднял ставки недосягаемо высоко, до уровня, когда его требования не могли быть выполнены. С недавних пор Банковая и МИД публично требуют от партнеров исключить РФ из состава "двадцатки". Но этого точно не произойдет, по крайней мере на нынешнем саммите.
Дело в том, что G20, в отличие от G7, – это не только демократии. В этот клуб входят ЕС и 19 весомых, но в том числе тоталитарных стран, для которых ценности и международное право имеют иное значение, чем для нас. Среди членов "двадцатки" – в частности, Турция, Индонезия (лидеры которых публично и непублично убеждали Зеленского встретиться с Путиным, чтобы "договориться о мире"), Саудовская Аравия и Китай. Последний публично предупредил, что исключить Россию из G20 не получится – он будет против.
А все решения в рамках "двадцатки", в том числе о возможном изменении состава этого клуба, принимаются только консенсусом.
Поэтому даже в отсутствие Путина Россия будет участвовать в формате, в саммите и уже сейчас активно участвует в подготовке его решений, достигнув в этом большого успеха.
Мир без российской агрессии
В то время как публичный дискурс сконцентрирован вокруг открытых проявлений, вроде "приедет/не приедет", реальная работа по подготовке саммита сконцентрирована вокруг совсем другого.
От источника в одном из государств-участников G20, причастного к подготовке саммита, "Европейская правда" получила проекты его финального решения на разных этапах согласования (в частности, редакции, датированные последней декадой октября и концом прошлой недели) с предложениями сторон. Результатом саммита, как свидетельствует имеющаяся переписка, должен стать документ под названием "Декларация лидеров", который сейчас очень большой (объем последней редакции составляет 15 страниц и почти 50 параграфов, но может быть несколько сокращен при согласовании).
Документ остается закрытым и проверить его подлинность невозможно; впрочем, анализ "Европейской правды" позволяет предположить, что эти версии проекта решения – подлинные; данные другого не связанного источника подтверждают его тематическую направленность, а также угрозу, которую он несет для Украины.
Дело в том, что решение G20, по сути, делает шаг к "нормированию" агрессии РФ и пытается установить практику ведения глобальной политики, словно не замечая то, что прежний мировой порядок разрушен после 24 февраля.
Пока не весь документ согласован.
Несколько не связанных между собой источников рассказали "Европейской правде", что продолжается напряженный спор между государствами G7 и государствами, склонными к компромиссам и уступкам РФ (к ним относится, в частности, хозяйка саммита, Индонезия). При этом один из источников утверждает, что наиболее активно интересы Украины и защиты мирового порядка отстаивают... дипломаты от Франции и Германии. Однако у нас нет возможности независимо верифицировать эту информацию.
Самый "проблемный" для согласования – пункт во вступительном блоке, который сейчас имеет номер 3 и касается "геополитической динамики". Именно в нем должны быть зафиксированы наиболее спорные для сторон тезисы, связанные с разрушением мирового порядка.
Но даже те позиции, которые уже предварительно согласованы, огорчают.
Вы не найдете в документе терминов вроде "российская агрессия". Это в целом ожидаемо, ведь Россия выступила бы против.
Однако откровенно удивляет то, что и за пределами "геополитического" параграфа есть только одно (!) упоминание о "войне в Украине". Несмотря на то, что агрессивная война, начатая вопреки требованиям Устава ООН и других мировых правил, изменила все сферы международных отношений и породила ряд кризисов – даже в такой формулировке, словно это просто война "сама по себе", без участия РФ, это слово предпочитают не упоминать.
В тематических разделах документа предлагается также несколько (пока – пять) упоминаний об абстрактных "геополитических вызовах" (которые углубили энергетический кризис, сами по себе) и есть даже предложение дважды упомянуть "вызовы для международного мира и безопасности" (которые исходят неизвестно от кого). Но даже эти беззубые формулировки Россия оспаривает.
Например, упоминание о том, что мир оказался в глубоком кризисе, они предпочли бы подать в той формулировке, что G20 "обеспокоена многомерным кризисом, включающим пандемию COVID-19", и на этом поставить точку! Дискуссия по конкретно этому пункту продолжается, но произошли изменения: если сначала настаивали записать, что одной из составляющих кризиса являются "вызовы для мира и безопасности", то через две недели в проекте документа появилось также "компромиссное" предложение – не писать о мире и безопасности, а вместо этого упомянуть о "вызовах, происходящих из геополитической ситуации".
Мол, какая война? Какая агрессия? Да это просто геополитика, не выдумывайте!
Согласование этого пункта будет одной из лакмусовых бумажек. В случае если РФ сможет свести мировой кризис безопасности к вопросу одного лишь COVID-19 и тем более списать свою агрессию на "геополитику", это станет поражением всего коллективного Запада и Украины вместе с ним.
Впрочем, ряд элементов этого поражения уже предварительно согласованы в итоговом решении саммита G20.
В имеющихся проектах предусмотрено, что в первом пункте саммит определит перечень главных проблем мира. Да, вы правильно догадались, война в этот перечень не входит; вместо этого первым вызовом предлагают признать пандемию COVID-19, которая влияет на мир "вместе с изменением климата, бедностью и другими глобальными вызовами".
Только во втором пункте, в качестве менее приоритетного вызова, появляется абстрактная "война в Украине". Более того, россияне и дружественные им делегации ставят под сомнение даже это и предлагают в дискуссиях размыть упоминание о своей агрессии другими вызовами, свидетельствует один из источников "Европейской правды".
Проигрышное решение
В конце прошлой недели Киев посетил Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан. После переговоров с ним на Банковой заявили, что они оказались очень успешными, а Салливан, среди прочего, заверил Украину в поддержке на саммите G20.
Это действительно важно, и можно быть уверенным, что на политическом уровне поддержка будет, и Штаты будут пытаться расширить коалицию в защиту Украины. Однако в международных отношениях важны не только переговоры в кулуарах, но и принятые решения.
А вот с ними оказалось все сложно.
Коллективный Запад стал жертвой российской стратегии по "взламыванию" механизмов G20.
К сожалению, Украина не участвует в работе G20 и, соответственно, в подготовке документов. Вряд ли наши дипломаты терпели бы те вопиющие вещи, которые обсуждаются в проекте решения саммита на Бали.
Проблема также в том, что западные (включая американских) дипломаты, работающие в международных организациях, обычно склонны к компромиссам. И до сих пор это работало и считалось эффективным – в многосторонних форматах без компромиссов действительно не обойтись.
Но есть одно важное отличие нынешнего времени от предыдущего опыта.
Сейчас речь идет о России, разрушающей мировой порядок. Существует разумный предел компромиссов с ней. Уход от упоминаний о том, что именно российская агрессия сейчас разрушает мир – далеко за этой чертой. Но и эту формулу Россия пытается смягчать – и обнаруживает, что может делать это успешно.
Впереди последняя, решающая неделя работы над совместным заявлением лидеров G20, и теоретически у западных дипломатов еще есть шанс изменить формулировки документа на приемлемые. Один из ключевых вариантов, который обсуждают – это прописать в самом проблемном "геополитическом пункте", что США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада, ЕС и т.д. имеют мнение, отличное от остальных членов G20. Однако это не решает проблемы огромных структурных изъянов в других положениях документа, которые Россия уже успела "хакнуть".
В этих условиях может оказаться, что самый разумный вариант действий – отказаться от совместного заявления вообще. Подчеркнуть тем самым, что разногласия с агрессивной Россией не преодолеть поиском формулировок "где-то посередине".
Для этого США и другим партнерам потребуется достаточная политическая смелость. Как и Украине в диалоге с ними по этому поводу.