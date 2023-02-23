Меню
Происшествия
RU / EN
Война с Украиной отбросила российскую экономику на 4 года назад
23.02.2023 13:20

В Белгородской области упал российский военный самолет СУ-25

В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

В Белгородской области упал российский военный самолет СУ-25

В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны, пишет издание «The Moscow Times». На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация находится под контролем, причина произошедшего выясняется. 

Телеграм-канал «112» пишет, что речь идет о штурмовике Су-25. Пилот успел катапультироваться, но получил травмы, не совместимые с жизнью. По данным Baza, самолет упал на окраине села Орехово на сарай с сеном, постройка сгорела.

Информацию подтвердило Минобороны. «После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу Су-25 ВКС России», — сообщили в ведомстве. 

Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Летчик погиб. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Это уже четвертый Су-25, который разбился в России с начала войны с Украиной. Первая катастрофа произошла 17 июня в Корочанском районе Белгородской области: штурмовик упал в поле рядом с населенным пунктом Новая Слободка. Пилот выжил. По данным Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной крушения называли техническую неисправность.

21 июня Су-25 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в Ростовской области. По некоторым данным, самолет летел на малой высоте, из-за чего врезался в ЛЭП и загорелся в воздухе, пилот получил тяжелые ожоги и погиб. В пресс-службе Южного военного округа заявили о технической неисправности.

9 октября Су-25 упал около хутора Рогалик в Миллеровском районе Ростовской области. Штурмовик совершал боевой вылет с аэродрома войсковой части 75391, но потерпел крушение в поле. В силовых структурах региона сообщили, что катапультная система не сработала и летчик погиб.

Бронированный штурмовик Су-25 «Грач» (по кодификации НАТО — Frogfoot) предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.

В составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных Су-25. Общее количество самолетов — порядка 200 штук. Более 80 из них были модернизированы до версии Су-25СМ.

Материалы по теме
Омский биатлонист и двое его пассажиров погибли при крушении вертолета на Камчатке
Российские пассажиры могут лишиться компенсаций в случае авиапроисшествий и катастроф
В результате крушения Ан-12 в Иркутской области погибли руководители авиакомпании «Заполярье»
Сейчас на главной
Полиция Польши провела секретную операцию в Украине по разминированию Киевскую область
В течение пяти месяцев 98 польских полицейских принимали участие в сверхсекретной миссии в Украине и занимались разминированием территорий, освобожденных от россиян
В Турции оштрафовали телеканалы, которые критиковали реагирование властей на землетрясение
Турция
В Турции оштрафовали телеканалы, которые критиковали реагирование властей на землетрясение
Медиарегулятор в Турции оштрафовал три телеканала, которые в своих репортажах указали на проблемы с тем, как власть отреагировала на разрушительное землетрясение 6 февраля
Армения нашла поддержку в Международном суде ООН
Азербайджан и Армения
Армения нашла поддержку в Международном суде ООН
Международный суд ООН в Гааге вынес решения о предварительных мерах по делам «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении». Оба иска затрагивали Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и содержали вполне конкретные обвинения
Молдавия приступит к денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений
Николай Попеску
Молдавия приступит к денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений
Россия предпринимает недружественные действия в отношении Молдавии, заявил министр иностранных дел страны Николай Попеску. В качестве ответных мер Молдавия начнет процесс денонсации нескольких соглашений
Политика
Самарский депутат Абдалкин прослушал послание Путина с лапшой на ушах
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин возмутил коллег из Госдумы РФ несерьезным отношением к посланию президента Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил 21 февраля
«Нам не оставили выбора»
война в украине
«Нам не оставили выбора»
21 февраля 2022 года Владимир Путин в своей речи о признании независимости «ДНР» и «ЛНР» заявил, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», — и добавил: «Все тщетно». В тот день члены Совета безопасности России публично полтора часа обсуждали примерно то же самое
Heineken планирует уйти из России в начале 2023 года
Heineken
Heineken планирует уйти из России в начале 2023 года
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что не отказывается от планов прекратить работу в России. Компания рассчитывает закрыть сделку по продаже своего бизнеса в стране в первой половине этого года
Польша надеется с помощью США сделать крупнейшую армию в Европе
Польша
Польша надеется с помощью США сделать крупнейшую армию в Европе
Вице-премьер, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал США ближайшим союзником страны. Он надеется, что при поддержке США сухопутные войска Польши станут самыми крупными в Европе
Испания отправит Украине шесть танков Leopard 2A4
Испания ремонтирует шесть танков Leopard 2A4 и готовит их к отправке на Украину, передает издание Europress слова министра обороны страны Маргариты Роблес
Байден обратился к россиянам и заявил об отсутствии стремления уничтожить Россию
Польша
Байден обратился к россиянам и заявил об отсутствии стремления уничтожить Россию
Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что США и Европа не считают россиян врагами и не стремятся к уничтожению России
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Петербурге развернут новые ковидные койки
COVID-19
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Петербурге развернут новые ковидные койки
В ближайшее время в двух петербургских больницах могут быть развернуты дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией
«Кормили вкусно, пока к нам ездили журналисты»
беженцы с украины
«Кормили вкусно, пока к нам ездили журналисты»
По данным ООН, в Россию с момента вторжения въехали почти 2,9 млн жителей Украины. У кого-то просто не было возможности бежать в другую сторону, ведь они оказались в тылу российских войск, другие в России надеялись попасть к родственникам, третьи — были и такие — поддерживали российскую агрессию
Власти Польши приняли решение об окончательном закрытии границ для белорусских грузовиков
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский принял решение ограничить движение белорусских грузовиков через пограничный пункт пропуска Кукурыки
Российским полицейским купят «бронированные иконы» с текстами молитв
госзакупки
Российским полицейским купят «бронированные иконы» с текстами молитв
Хозяйственное управление Министерства внутренних дел закупит походные бронепанели с изображениями святых и молитвами для московской полиции. Заказ размещен на портале госзакупок
Самый ленивый депутат
коррупция
Самый ленивый депутат
С этого года декларации о доходах и имуществе российских парламентариев засекречены. Одним из авторов инициативы стал глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, который начинал свою карьеру как либерал
Российская экономика потеряла из-за войны больше украинской
экономика россии
Российская экономика потеряла из-за войны больше украинской
Российская экономика из-за войны в Украине могла потерять около 110 миллиардов долларов. Это больше, чем украинская экономика, чьи потери оцениваются в 60 миллиардов долларов
Президент США Джо Байден приехал в Киев
Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что в Киеве сегодня ожидается визит кого-то из «главных» западных партнеров Украины. Журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на то, что в столице Украины с самого утра перекрыт ряд улиц
Фильм «Навальный» получил награду Британской киноакадемии BAFTA
кинопремии
Фильм «Навальный» получил награду Британской киноакадемии BAFTA
Биография, снятая компаниями HBO Max и CNN Films, рассказывает о российском оппозиционере Алексее Навальном, который последние два года находится в колонии