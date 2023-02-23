В Белгородской области упал российский военный самолет СУ-25
В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны, пишет издание «The Moscow Times». На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация находится под контролем, причина произошедшего выясняется.
Телеграм-канал «112» пишет, что речь идет о штурмовике Су-25. Пилот успел катапультироваться, но получил травмы, не совместимые с жизнью. По данным Baza, самолет упал на окраине села Орехово на сарай с сеном, постройка сгорела.
Информацию подтвердило Минобороны. «После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу Су-25 ВКС России», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Летчик погиб. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Это уже четвертый Су-25, который разбился в России с начала войны с Украиной. Первая катастрофа произошла 17 июня в Корочанском районе Белгородской области: штурмовик упал в поле рядом с населенным пунктом Новая Слободка. Пилот выжил. По данным Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной крушения называли техническую неисправность.
21 июня Су-25 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в Ростовской области. По некоторым данным, самолет летел на малой высоте, из-за чего врезался в ЛЭП и загорелся в воздухе, пилот получил тяжелые ожоги и погиб. В пресс-службе Южного военного округа заявили о технической неисправности.
9 октября Су-25 упал около хутора Рогалик в Миллеровском районе Ростовской области. Штурмовик совершал боевой вылет с аэродрома войсковой части 75391, но потерпел крушение в поле. В силовых структурах региона сообщили, что катапультная система не сработала и летчик погиб.
Бронированный штурмовик Су-25 «Грач» (по кодификации НАТО — Frogfoot) предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.
В составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных Су-25. Общее количество самолетов — порядка 200 штук. Более 80 из них были модернизированы до версии Су-25СМ.