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20.02.2023 13:57

Российская экономика потеряла из-за войны больше украинской

Российская экономика из-за войны в Украине могла потерять около 110 миллиардов долларов. Это больше, чем украинская экономика, чьи потери оцениваются в 60 миллиардов долларов

Российская экономика потеряла из-за войны больше украинской

Российская экономика из-за войны в Украине могла потерять около 110 миллиардов долларов, пишет издание «Агентство». Это больше, чем украинская экономика, чьи потери оцениваются в 60 миллиардов долларов. Это следует из расчетов автора Bloomberg Леонида Бершидского, которые он приводит в своей колонке.

Потери от войны для российской экономики он получил, суммировав падение ВВП в 2022 году (примерно 3%) и не случившийся из-за войны рост (до войны он прогнозировался на уровне 3%). ВВП России в 2021 году был 1,8 триллионов долларов. Соответственно, потери российской экономики получились на уровне 110 миллиардов долларов.

ВВП Украины, по официальным данным, сократился на 30%. В 2021 году он был 200 миллиардов долларов. Получается, что потери украинской экономики составили 60 миллиардов долларов.

Впрочем, только снижением ВВП экономические последствия войны для России не исчерпываются. После вступления декабрьских санкций против российских энергоресурсов поступления в бюджет от них сократились двое — до 425 миллиардов рублей в январе. С учетом роста расходов на оборону до 66 миллиардов долларов в 2022 году и ожидаемым ростом расходов по этой статье еще на 6% в 2023 году, получается, что на войну будет уходить почти все, что Россия получает от продажи энергоресурсов.

Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает нулевой рост для ВВП России в 2023 году. Для Украины агентство прогнозирует рост на 2%, объясняя это тем, что ей удалось сохранить свою инфраструктуру, несмотря на боевые действия. Если к тому же ей удастся отвоевать часть сельхозугодий, то страна сможет увеличить и экспорт.

Перспективы экономического роста России зависят от успеха ее импортозамещения, что будет проходить медленно, учитывая большую довоенную зависимость России от иностранных товаров, считает автор публикации Леонид Бершидский.

Нынешние потери России в основном связаны не с разрушенной из-за войны инфраструктурой, как в Украине, а с санкциями, отмена которых теоретически может облегчить восстановление экономики страны. В случае поражения России вопрос ослабления санкций окажется увязан с вопросом выплаты репараций Украине. Если Россия будет одерживать победу в войне и навяжет Украине свои условия мира, западные санкции останутся в силе, а Кремль все равно столкнется с необходимостью за свой счет восстанавливать оккупированные города, населенные враждебным населением, пишет Bloomberg.

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