Меню
Бизнес
RU / EN
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
02.03.2023 14:01

Олег Дерипаска констатировал крах госкапитализма

Кризисная ситуация в российской экономике будет продолжаться приблизительно до середины 2025 года, спрогнозировал миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на Красноярском экономическом форуме

Олег Дерипаска констатировал крах госкапитализма

Кризисная ситуация в российской экономике будет продолжаться приблизительно до середины 2025 года, спрогнозировал миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). По его мнению, стране нужно уходить от госкапитализма, сокращая число чиновников и силовиков и давление госаппарата на бизнес, чтобы привлекать инвесторов из дружественных стран.

«Ситуация очень непростая и непростой будет еще оставаться, я так думаю, где-нибудь до середины 2025 года. Можно сказать, непредсказуемая. Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран, — очень непросто, другие правила игры. <...> Будут проблемы со схемами расчетов, организацией. Санкционное давление будет более серьезным», — заявил Дерипаска.

По его мнению, в России, которая считала себя европейской страной, в следующие 25 лет, «скорее всего, будут больше задумываться о своем азиатском прошлом». «Эти рынки внесут свою специфику во все наши вопросы текущей жизни. Они уже вносят специфику: если раньше на Московской валютной бирже основным инструментом был доллар, евро, то сейчас это юань и расчеты в юанях», — отметил бизнесмен.

При этом Дерипаска указал, что в России «слишком много госаппарата и госкапитализма», а «нужно больше свободы и конкуренции». Бизнесмен предложил сократить число чиновников «в два-три раза», а сотрудников правоохранительных органов — «в пару раз». «Мы понимаем, что это серьезная обуза для экономики. А тем более для экономики, на которой за счет санкций и всех остальных проблем гири висят. И нужно как-то встрепенуться и побежать вперед», — призвал миллиардер.

«Госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой. <...> Я наблюдаю развал хороших проектов и бизнеса, иногда это даже не заказное дело, а просто машина работает, она выстроилась и пошла катком. Предприниматель — это единственный субъект, который нашу страну в эти 25 лет выведет, как в свое время Моисей», — заявил бизнесмен.

По его словам, другого выбора у России просто нет, поскольку «денег не будет уже в следующем году» и «нужны будут иностранные инвесторы». «Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать в 2033 году и те же самые слова говорить. <...> На самом деле есть спрос и дружественные рынки, это серьезный ресурс. Даже те, до которых мы сейчас можем дотянуться, — это почти 30 триллионов глобального ВВП», — отметил Дерипаска.

Материалы по теме
Российская экономика потеряла из-за войны больше украинской
Нефтегазовые доходы России упали по итогам января почти на треть в годовом выражении
Китай, Турция и ОАЭ присоединились к санкциям против российских банков
Сейчас на главной
Учительница пообещала школьнику пулю в висок за отсутствие патриотизма
Россия
Учительница пообещала школьнику пулю в висок за отсутствие патриотизма
В Пермском крае учительница общеобразовательной школы пообещала ученику восьмого класса «пулю в висок» за «отсутствие патриотизма» и опоздание на выступление, посвящённое Дню защитника Отечества
США готовы ввести санкции против Китая в случае военной помощи России
США
США готовы ввести санкции против Китая в случае военной помощи России
19 февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть данные о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для ее использования в войне против Украины
Преступная зависимость
военные преступления
Преступная зависимость
Все войны, которые вела российская армия в постсоветское время, сопровождались вопиющими преступлениями против мирного населения и нарушением законов войны. Такой вывод делают авторы большого доклада Правозащитного центра «Мемориал»
Потери России в Украине превысили потери во всех войнах после Второй Мировой вместе взятых
потери российской армии
Потери России в Украине превысили потери во всех войнах после Второй Мировой вместе взятых
За год войны в Украине погибли 60-70 тысяч российских военных. Это превышает суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года
«Мы с сестрой обошли все морги»
война в украине
«Мы с сестрой обошли все морги»
За год войны тысячи российских солдат пропали без вести. Скорее всего, почти все они погибли на фронте. Но похоронить военных и получить компенсацию от государства близкие пропавших не могут. Пока Минобороны молчит, родственники сами ведут поиски солдат
Общество
VK запретила сотрудникам работать удаленно не из России
12 января Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники сообщал, что VK намеревается уволить уехавших из России сотрудников
Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский
Национальный язык
Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский
Академия наук Молдавии (АНМ) поддержала предложение партии «Действие и солидарность» о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах
В Исландию прилетел американский «самолёт Судного дня»
америка
В Исландию прилетел американский «самолёт Судного дня»
США продолжают усиливать присутствие стратегической авиации в Европе на фоне решения России приостановить участие в ДНСВ - последнем договоре, который ограничивает ядерные вооружения Москвы и Вашингтона
Авторская колонка
Поза эмбриона
Экономический детерминизм подталкивает к однозначному выводу: денежная зависимость граждан от государства ведет к политической зависимости. Однако психологические мотивы покорности, групповой нарциссизм, самоидентификация себя с лидером-автократом, конформистская агрессивность, патерналистские установки имеют самостоятельное значение
Колесников Андрей
Гособвинение запросило для лидера белорусской оппозиции Тихановской 19 лет колонии
оппозиция
Гособвинение запросило для лидера белорусской оппозиции Тихановской 19 лет колонии
Гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и оппозиционного активиста Павла Латушко 19 лет лишения свободы
Россия теряет на санкциях $500 млн в день
санкции
Россия теряет на санкциях $500 млн в день
Приток выручки от нефти, который составлял $500-600 млн ежедневно, упал до $300 млн в день вместе с ценами на российский сорт Urals, который нефтяники продают со скидками более 40% к Brent
США не разобрали китайскую грамоту
США
США не разобрали китайскую грамоту
США убеждены, что Китай может начать тайные поставки оружия России, несмотря на свой мирный план по Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, присоединившись к развернутой Белым домом атаке на китайскую инициативу
Саудовская Аравия выделила Украине $400 млн гуманитарной помощи
Правительство Саудовской Аравии решило выделить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму $400 млн
На аэродроме в Белоруссии подорвали российский самолет-разведчик
война в украине
На аэродроме в Белоруссии подорвали российский самолет-разведчик
На аэродроме в белорусских Мачулищах утром 26 февраля произошло несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины
ООН
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины
Документ, в частности, призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре
Полиция Польши провела секретную операцию в Украине по разминированию Киевскую область
В течение пяти месяцев 98 польских полицейских принимали участие в сверхсекретной миссии в Украине и занимались разминированием территорий, освобожденных от россиян
В Турции оштрафовали телеканалы, которые критиковали реагирование властей на землетрясение
Турция
В Турции оштрафовали телеканалы, которые критиковали реагирование властей на землетрясение
Медиарегулятор в Турции оштрафовал три телеканала, которые в своих репортажах указали на проблемы с тем, как власть отреагировала на разрушительное землетрясение 6 февраля
В Белгородской области упал российский военный самолет СУ-25
авиакатастрофа
В Белгородской области упал российский военный самолет СУ-25
В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков