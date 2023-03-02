Олег Дерипаска констатировал крах госкапитализма
Кризисная ситуация в российской экономике будет продолжаться приблизительно до середины 2025 года, спрогнозировал миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на Красноярском экономическом форуме
Кризисная ситуация в российской экономике будет продолжаться приблизительно до середины 2025 года, спрогнозировал миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). По его мнению, стране нужно уходить от госкапитализма, сокращая число чиновников и силовиков и давление госаппарата на бизнес, чтобы привлекать инвесторов из дружественных стран.
«Ситуация очень непростая и непростой будет еще оставаться, я так думаю, где-нибудь до середины 2025 года. Можно сказать, непредсказуемая. Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран, — очень непросто, другие правила игры. <...> Будут проблемы со схемами расчетов, организацией. Санкционное давление будет более серьезным», — заявил Дерипаска.
По его мнению, в России, которая считала себя европейской страной, в следующие 25 лет, «скорее всего, будут больше задумываться о своем азиатском прошлом». «Эти рынки внесут свою специфику во все наши вопросы текущей жизни. Они уже вносят специфику: если раньше на Московской валютной бирже основным инструментом был доллар, евро, то сейчас это юань и расчеты в юанях», — отметил бизнесмен.
При этом Дерипаска указал, что в России «слишком много госаппарата и госкапитализма», а «нужно больше свободы и конкуренции». Бизнесмен предложил сократить число чиновников «в два-три раза», а сотрудников правоохранительных органов — «в пару раз». «Мы понимаем, что это серьезная обуза для экономики. А тем более для экономики, на которой за счет санкций и всех остальных проблем гири висят. И нужно как-то встрепенуться и побежать вперед», — призвал миллиардер.
«Госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой. <...> Я наблюдаю развал хороших проектов и бизнеса, иногда это даже не заказное дело, а просто машина работает, она выстроилась и пошла катком. Предприниматель — это единственный субъект, который нашу страну в эти 25 лет выведет, как в свое время Моисей», — заявил бизнесмен.
По его словам, другого выбора у России просто нет, поскольку «денег не будет уже в следующем году» и «нужны будут иностранные инвесторы». «Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать в 2033 году и те же самые слова говорить. <...> На самом деле есть спрос и дружественные рынки, это серьезный ресурс. Даже те, до которых мы сейчас можем дотянуться, — это почти 30 триллионов глобального ВВП», — отметил Дерипаска.