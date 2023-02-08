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08.02.2023 13:21

В колониях начали грозить новыми сроками тем, кто отказывается ехать на войну

В российских колониях стали применять новые способы давления на заключенных, чтобы заставить их вступать в ряды «ЧВК Вагнера». Кроме того, осужденным стали грозить новыми уголовными делами, если они не согласятся отправиться на фронт

В колониях начали грозить новыми сроками тем, кто отказывается ехать на войну

В российских колониях стали применять новые способы давления на заключенных, чтобы заставить их вступать в ряды «ЧВК Вагнера», пишет издание «Агентство» со ссылкой на юристов и правозащитник. Кроме того, осужденным стали грозить новыми уголовными делами, если они не согласятся отправиться на фронт. А арестантов в СИЗО обещают освободить от уголовного преследования, если они поедут в Украину.

Юрист Яна Гельмель рассказала «Агентству» о том, что сейчас силовики под угрозой новых сроков начали требовать от осужденных ехать в Украину в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. Она знает это от нескольких своих источников в пенитенциарной системе разных регионов. «Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну», — сказала она.

Гельмель, которая защищает интересы заключенных, объясняет новые методы вербовки тем, что сейчас, в отличии от лета и осени 2022 года, гораздо меньше осужденных соглашаются идти в «ЧВК Вагнера», потому что до колоний доходят сведения об убитых и раненых.

О таком же давлении в колониях Пермского края рассказала правозащитница из Перми Оксана Асауленко (до октября 2022 года она была членом краевой ОНК). Она поддерживает контакт с матерью осужденного, которому оставалось провести за колючей проволокой 5 месяцев. «Там точно запугали. В последнем разговоре он ей дал понять, что заставили», — сказала она.

Об угрозах новыми делами знает еще один юрист, который попросил не называть его имени и регионы, где это происходит, чтобы не навредить своим клиентам. Он и Гельмель сказали, что сейчас основная вербовка идет в колониях тех регионов, которые находятся недалеко от украинской границы и откуда можно быстро отвезти на фронт автомобильным транспортом. С Украиной по суше граничат Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области.

По меньшей мере в двух регионах в следственных изоляторах от арестованных стали требовать вступать в ряды «ЧВК Вагнера», обещая закрыть уголовное дело, рассказали двое собеседников издания. Гельмель знает о такой практике в СИЗО-1 Самары. Адвокат, который попросил не называть его, рассказал, что так было в СИЗО-5 Москвы. Асауленко говорит, что в СИЗО Перми идет вербовка в «ЧВК Вагнера», но ей не известно, используются ли здесь в ход угрозы.

С конца 2022 года вербовщики начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщала на этой неделе «Медиазона».

По данным Белого дома, в Украине в рядах «ЧВК Вагнера» воюют 50 тысяч человек, 40 тысяч из которых — заключенные. В Вашингтоне утверждали, что по данным на начало января более 4 тысяч отправленных в Украину бойцов «ЧВК Вагнера» были убиты, 10 тысяч ранены.

Глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова сообщала в конце января, что из 50 тысяч заключенных, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, на фронте остались около десяти тысяч. Остальные, по ее оценке, либо убиты, либо ранены, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен.

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