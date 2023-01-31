Китай, Турция и ОАЭ присоединились к санкциям против российских банков
Ожидания, что в Китае выстроится очередь из желающих помочь России, оказались тщетными: крупнейшие «госы» — Bank of China, ICBC, China Construction Bank — отказываются принимать платежи от банков из РФ
Страны, которые Россия считает «дружественными», вопреки ожиданиям, полностью присоединились к санкциям Запада в отношении российских банков. Об этом пишет издание «The Moscow Times» со ссылкой на вице-президента Росбанка Александра Рахманина.
По его словам, работать с попавшими под ограничения российскими кредитными организациями отказываются «коллеги» из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и даже постсоветских республик, включая Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Туркменистан.
Ожидания, что в Китае выстроится очередь из желающих помочь России, оказались тщетными: крупнейшие «госы» — Bank of China, ICBC, China Construction Bank — отказываются принимать платежи от банков из РФ, попавших под блокирующие санкции, сообщил Рахманов.
Обойти ограничения через торговлю в юанях также не всегда возможно. «Вся (китайская) инфраструктура платежная заточена под SWIFT. И если российский банк по санкционным или несанкционным причинам отключают от SWIFT, то, соответственно, он перестает иметь доступ к трансграничным платежам», — пояснил топ-менеджер.
Строго соблюдают санкции и турецкие банки — они отказываются открывать корсчета в лирах включенным в «черные списки» российским банкам. «Учитывая, что значительная часть банковского сектора России тем или иным образом задета санкциями, откровенно говоря, возможность работы с турецкими банками остается только у банков второго эшелона», — сказал Рахманов.
В ОАЭ, куда российские компании массово переводят бизнес в попытке спрятаться от санкционных ограничений, также возникают проблемы. Местные регулятор «не позволяет в полной мере заменить, например, доллары США дирхамами при товарообороте с Россией», отметил Рахманов.
Аналогичные проблемы, по его словам, есть с казахстанским тенге, узбекскими сумами, киргизскими сомами и таджикскими сомани.
Волна санкций после вторжения в Украину сделала Россию мировым чемпионом по количеству юрлиц и физлиц в «черных списках», а национальную банковскую систему — глобальным изгоем.
Под западные санкции попали более 20 российских банков, а 9 из них, включая Сбер, ВТБ, БЭБ, «Открытие» и Россехозбанк были отключены от SWIFT.
Из крупных госбанков доступ к расчетам в долларах и евро до недавнего времени сохранял лишь Газпромбанк, ставший опорным для расчетов за газ. Впрочем, и он в январе лишился доступа к американским корсчетах, без которых долларовые операции невозможны.