За месяц до войны Путина предупреждали о «катастрофических последствиях» обострения в Украине
Незадолго до начала войны глава «Сбера» Герман Греф и глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждали Путина о «катастрофических последствиях» в случае эскалации в Украине
Незадолго до начала войны глава «Сбера» Герман Греф и глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждали Путина о «катастрофических последствиях» в случае эскалации в Украине, однако не смогли донести до президента свои опасения, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
За месяц до начала войны, как пишет FT со ссылкой на источники, Герман Греф и Эльвира Набиуллина приехали в резиденцию Путина в Ново-Огарево с 39-страничной презентацией о «катастрофических последствиях» дальнейшего обострения в Украине.
В презентации говорилось, что «жесткие» санкции могут отбросить российскую экономику на десятилетия назад. Описывая последствия санкций, Греф предупреждал, что ВВП может упасть на 30% за два года, инфляция заставит Центробанк поднять ключевую ставку до 35%, сократив реальные доходы на одну пятую, а качество жизни россиян будет отставать даже от развивающихся стран, поскольку ограничения на импорт лишат Россию предметов первой необходимости — лекарств и продуктов питания.
По словам источников издания, Путин прервал Грефа и спросил, что Россия должна сделать, чтобы избежать худших последствий, однако приехавшие на встречу технократы, как пишет FT, «не смогли заставить себя сказать Путину, что ему грозит геополитическая катастрофа».
«Они были достаточно храбры, чтобы попросить о встрече. Но они не смогли донести сообщение и дать единственный ответ», — говорит собеседник издания.
О начале войны, как пишет FT, участники встречи с Путиным узнали, как и остальные, по телевизору, и были «опустошены» тем, что президент не прислушался к их словам. «Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно потерян, в состоянии полного шока», — говорит один из бывших руководителей, работавший с Грефом.
Спустя четыре дня после начала войны Путин провел встречу с чиновниками, сидя на противоположном конце стола от них. Набиуллина пришла на эту встречу в черном и без традиционной броши на одежде.
После этого глава ЦБ приступила, как пишет FT, к «демонтажу собственного наследия». Россия ввела валютный контроль — мера, которая, как говорила Набиуллина ранее, заставит ее уйти в отставку. «Мы разрушили все, что построили за 10 лет», — говорит знакомый с ней собеседник.
Больше всех, как говорят источники издания, итогами встречи с Путиным оказался расстроен Греф. «Он человек мира. Он любил посещать форумы, конференции и совещания. Он все время был в Кремниевой долине. Он дружил с [главой Alibaba] Джеком Ма. А теперь он изгой», — говорит бывший руководитель, работавший с главой «Сбера».