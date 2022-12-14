Жителя Красноярска приговорили к 4 годам и 8 месяцам колонии строгого режима по обвинению в попытке вступить в ВСУ
Красноярский краевой суд признал 30-летнего местного жителя Сергея Улукшонова виновным в приготовлении к участию в боевых действиях в вооруженном формировании на территории другого государства
Красноярский краевой суд признал 30-летнего местного жителя Сергея Улукшонова виновным в приготовлении к участию в боевых действиях в вооруженном формировании на территории другого государства. Мужчине вменили, что он планировал воевать на стороне ВСУ, и приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии строгого режима, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным расследования, Улукшонов изучил проукраинские информационные сайты и решил присоединиться к одному из нацбатов. В деле утверждается, что мужчину, разделяющего «нацистские взгляды», по переписке консультировал житель Украины.
По данным источников «Коммерсанта», Улукшонов планировал добраться в Украину через Беларусь. Силовики задержали его на белорусско-украинской границе, обнаружив в телефоне переписку и аудиозапись разговора с представителем СБУ.
В материалах следствия указывается, что красноярец ранее обучался в одном из местных техникумов и был «ярым противником внутренней и внешней политики» России. В июне 2021 года он пытался попасть в США через Мексику, надеясь получить там политическое убежище, но ему отказали и депортировали.
Вчера ФСБ заявила, что в аэропорту Красноярска задержала жителя Абакана за «покушение на госизмену» при попытке выехать в Украину и вступить в ВСУ.