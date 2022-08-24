Министр обороны России заявил о сознательном замедлении военных действий в Украине
Россия решила замедлить темпы боевых действий в Украине, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу
Россия решила замедлить темпы боевых действий в Украине, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, пишет издание «The Moscow Times». Он заверил, что Россия «строго соблюдает нормы гуманитарного права».
Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно.
По словам Шойгу, сейчас российские военные занимаются организацией «работы по налаживанию мирной жизни» на захваченных территориях Украины: речь идет об оказании гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
При этом министр обвинил украинских военных в «грубом нарушении международных норм» и «применении тактики выжженной земли».
Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре.
По его словам, также в затягивании конфликта и росте числа жертв виноваты страны Запада, которые поставляют Украине оружие. Шойгу вновь заявил, что вторжение России было оправданно, поскольку «от Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации». Он добавил, что войну прекращать не собирается: все «идет по плану, и задачи будут выполнены».
Ранее Шойгу уже говорил о «сознательном замедлении» продвижения российских войск в Украине. Это произошло в конце весны, после неоправдавшихся ожиданий на «победу к 9 мая» и синхронных заявлений Москвы и Киева о прекращении мирных переговоров. Тогда министр обороны сказал примерно то же самое.
За полгода российские военные захватили Луганскую и Херсонскую области, 60% территории Донецкой области, часть Запорожья (без областного центра) и Харьковщины.
В настоящее время в российском обществе растет недовольство происходящим на фронте. По данным опроса социологической службы Russian Field, затишье не нравится никому: почти две трети россиян одобрили бы решение Владимира Путина подписать мирное соглашение и практически столько же — 60% — поддержали бы и намерение начать «новое наступление на Киев».
Заявление Шойгу прозвучало на фоне информации о том, что Путину доложили о провале попыток завоевать Донбасс к сентябрю. За последний месяц площадь захваченной территории увеличилась всего на 0,5%. Таким образом, под угрозой срыва оказались и «референдумы» об аннексии. Возможно, Шойгу сделал такое заявление, чтобы успокоить электорат и потянуть время.
По данным «Важных историй», министр понимает, что положение может спасти только мобилизация, но опасается идти к президенту и ставить вопрос хотя бы о том, чтобы объявить ее частично. При этом в феврале Шойгу обещал, что «все решится быстро и исключительно силами профессиональной армии», отмечают источники издания. По их словам, в попытках исправить свой просчет и добиться результатов хотя бы к сентябрю глава Минобороны начал продвигать материалы о мобилизации через СМИ, чтобы на стол к Путину легла нужная «аналитика». Но пока эти усилия ни к чему не привели. В результате армия вынуждена набирать «добровольцев» по тюрьмам и отказывать в увольнении тем, кто желает разорвать контракт.