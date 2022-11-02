Депутат Картаполов подтвердил отправку призывников в соседние с зоной военных действий регионы
Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что солдат срочной службы, призванных в рамках осеннего призыва, могут отправить в соседние с зоной военной операции регионы
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы, призванных в рамках осеннего призыва, могут отправить в соседние с зоной военной операции регионы. Он также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил не направлять срочников для участия в военной операции в Украине.
По словам господина Картаполова, срочников, призванных в осеннем призыве, могут направить в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. «Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — добавил он в интервью «Ведомостям».
По словам господина Картаполова, отслужившие срочную службу могут принять участие в военной операции после перехода на контракт.
В России с 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу. Изначально ожидалось, что призыв начнется с 1 октября, однако позже его перенесли на фоне частичной мобилизации, которая началась с 21 сентября.