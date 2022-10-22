В Белгородской области приступили к установке защитных сооружений
На фотографиях, опубликованных губернатором региона, видно, как в открытом поле в два ряда расставлены бетонные тетраэдры, как правило используемые в качестве противотанковых заграждений
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона приступили к установке защитных сооружений. На фотографиях, опубликованных губернатором, видно, как в открытом поле в два ряда расставлены бетонные тетраэдры, как правило используемые в качестве противотанковых заграждений.
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал глава региона в своем Telegram-канале. На одной из прикрепленных к публикации фотографий, на которой изображен сам Вячеслав Гладков, видна малоэтажная застройка и асфальтированная трасса.
19 октября создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что его военная структура занимается строительством оборонительных сооружений в ДНР и ЛНР, а также сотрудничает с белгородскими властями на этот счет. Сегодня в пресс-службе господина Пригожина подтвердили, что ЧВК строит фортификационные сооружения на территории региона.