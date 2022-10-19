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19.10.2022 21:25

Крупнейший рыбоперерабатывающий завод в России отправил сотрудников в простой

ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат №1» отправил почти всех работников в простой. На работу выходят только те, кто обеспечивает жизнедеятельность компании

Крупнейший рыбоперерабатывающий завод в России отправил сотрудников в простой

Директор ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат №1» Александр Старобинский сообщил, что отправил почти всех работников в простой. На работу выходят только те, кто обеспечивает жизнедеятельность компании, пояснил он. Причиной таких мер стали судебные обременения, наложенные по заявлению Сбербанка.

«Рыбообрабатывающий комбинат №1» — крупнейшее предприятие в России на рынке рыбопродуктов. Комбинат создан в 1974 году. До кризиса на предприятии трудилось 1,5 тыс. сотрудников, которые ежедневно выпускали 60–90 тонн продукции. Ассортимент включал более 250 наименований, в том числе морепродукты под брендом «Своя рыбка», «А`’море», «Морская планета».

«На текущий момент практически все сотрудники находятся в простое, остались только те, которые обеспечивают жизнедеятельность компании. По заявлению ПАО «Сбербанк» судом наложено обременение на все счета компании по всей стране, тем самым парализовав всю операционную деятельность предприятия. Как результат — нет возможности выплачивать сотрудникам заработную плату», — сказал Александр Старобинский ТАСС.

Господин Старобинский пояснил, что завод оказался на грани банкротства из-за роста сроков доставки материалов и сырья. У предприятия также есть долг в размере 3,8 млрд руб., 40% которого приходится на долю Сбербанка. По его словам, сейчас администрация завода пытается договориться о реструктуризации долга с банками и властями Санкт-Петербурга.

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