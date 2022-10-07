Правительство экстренно сокращает расходы на медицину и поддержку экономики
Чтобы оплатить растущий «счет» за войну в Украине и резко увеличить финансирование репрессивного аппарата силовых структур, правительство России решило пожертвовать экономикой и системой здравоохранения
Чтобы оплатить растущий «счет» за войну в Украине и резко увеличить финансирование репрессивного аппарата силовых структур, правительство России решило пожертвовать экономикой и системой здравоохранения, пишет The Moscow Times.
Расходы федерального бюджета по статье «национальная экономика» в 2023 году будут урезаны почти на 20% по сравнению с суммой, заложенной в уточненную роспись бюджета-2022. С 4,317 триллиона рублей ассигнования снизятся до 3,514 трлн рублей, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, опубликованной в базе Госдумы.
В 2024-25 гг кабмин существенно увеличивать финансирование экономических программ не планирует: оно составят 3,555 трлн рублей и 3,591 трлн рублей соответственно. Номинальный рост составит лишь 1% в год, а в реальном выражении — с учетом заложенной в бюджет инфляции — расходы продолжат сокращаться: на 4,5% и 3% соответственно.
«Под нож» пойдут почти все ключевые проекты экономического развития. Финансирование госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2023 году сокращается на 30% — с 648,3 до 457,8 млрд рублей. Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» сжимается на 18% — с 169,6 до 138,2 млрд рублей.
Расходы по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» уменьшаются на 29% — с 5,236 до 3,715 млрд рублей. Госпрограмма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» теряет 27% финансирования — 81,2 млрд рублей против 111,3 млрд.
Финансирование строительства дорог, заложенное в госпрограмму «Развитие транспортной системы», уменьшается на 26% — с 1,653 трлн рублей до 1,229 трлн. Расходы на поддержку сельского хозяйства сокращаются на 8% — с 375,9 до 344,7 млрд рублей.
Госпрограмма развития энергетики лишается 26% денег — 28,2 млрд рублей против 38,8 млрд в этом году. Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» теряет 9% финансирования — 502,5 млрд рублей вместо 552,1 млрд.
Растут расходы на госпрограммы развития авиапророма, судостроения и радиоэлектронной промышленности, попавших под жесткие санкции Запада. Первая стала больше на 3% (38,5 млрд рублей), вторая — на 41% (24,8 млрд рублей), третья — в 1,8 раза (70,1 млрд рублей).
Одновременно кабмин намерен на 4% сократить расходы федерального бюджета на здравоохранение: они составят 1,469 трлн рублей против 1,533 трлн в текущем году.
Госпрограмма «Развитие здравоохранение», согласно проекту бюджета, теряет почти 5% финансирования. Федеральный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения» сжимается на 22% — с 49,1 до 38,1 млрд рублей.
Расходы по федпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» уменьшаются почти на треть — с 25,7 до 17,5 млрд рублей; по проекту «Борьба с онкологическим заболеваниями» — на 19%, с 189,6 до 153,7 млрд рублей.
Проект модернизации первичного звена системы здравоохранения лишается 10% денег: в следующем году это будет 90 млрд рублей против 99,8 млрд в текущем.
В общей сложности на «национальной экономике» и медицине власти намерены сэкономить 867 млрд рублей. Это позволит оплатить около половины дополнительных расходов на армию и силовиков, которые резко повышаются в 2023 году.
Оборонный бюджет, уже увеличенный в этом году на 1,2 триллиона рублей, станет больше еще на 293 млрд рублей - 4,981 трлн рублей. По статье «национальная безопасность и правоохрана», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, СК, спецслужб и ФСИН, вырастут на рекордные 50% - с 2,967 до 4,417 трлн рублей
В бюджет-2023 правительство заложило расходы в объеме 29,055 трлн рублей при доходах в 26,13 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит 2,925 трлн рублей, или 10% от размера казны.