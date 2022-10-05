Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
По его словам, сводки Министерства обороны «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов»
«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили — Маргарита Симоньян об этом красочно говорила, но как-то, видимо, не доходит до руководителей отдельных», — заявил глава комитета Госдумы по оборонной политике Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он рассказал, что читал сводки Совинформбюро за 1941 год, в которых говорилось в том числе об отступлениях и потерях — и отметил, что люди, слышавшие эти сводки, понимали, что ситуация тяжелая, «потому что враг на нашей земле».
«У нас сейчас тоже враг на нашей земле. У нас практически все приграничные села разрушены <...> но мы узнаем об этом от кого угодно — от губернаторов, от владельцев телеграм-каналов, от военкоров — а больше ни от кого», — заметил Картаполов.
По его словам, сводки Министерства обороны «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов». «Но народ-то знает. Он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо. Это может привести к потере кредита доверия», — заключил Картаполов.