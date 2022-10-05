В Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Первое в России уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы расследует Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета, сообщает глава правозащитной группы «Агора»
Первое в России уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы расследует Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По его словам, 32-летний подозреваемый задержан «при силовой поддержке ОМОНа» и вторые сутки находится в изоляторе временного содержания после того, как он отказался подписать повестку в военкомат.
При этом, как отмечает Чиков, статья, по которой возбуждено дело, может применяться только к уклонистам от призыва на срочную службу, но не к тем, кто уклоняется от мобилизации. Призыв на срочную службу в этом году начнется 1 ноября.
Ранее Чиков также разъяснял, что рост числа дел по статье об уклонении, который заметили СМИ с начала 2022 года, не связан ни с весенним призывом, ни с мобилизацией, ни с военными действиями в Украине и эти дела касаются уклонистов прошлых лет.
Максимальное наказание по статье об уклонении от военной службы — два года лишения свободы.