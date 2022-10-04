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Санкт-Петербург
04.10.2022 21:56

Учеников начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии

В Петербурге учащихся начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии и призывы к санкциям, рассказала учительницы младших классов одной из школ Санкт-Петербурга

Учеников начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии

В Петербурге учащихся начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии и призывы к санкциям против РФ. Об этом пишет издание «Ротонда» со ссылкой на рассказ учительницы младших классов одной из школ Санкт-Петербурга. Директор школы поручил ей рассказать детям об ответственности за распространение «фейков» об армии, участие в митингах, призывы к санкциям и дискредитацию армии.

«Я учу второй класс и не очень понимаю, зачем нужно говорить это детям начальной школы, которые без родителей не ходят даже до школы и назад. Сомневаюсь, что ребенок 7–11 лет пойдет в центр города и будет высказывать свою гражданскую позицию», — сказала Яна (имя изменено по просьбе учительницы).

Яна отметила, что реакция учеников была разной: некоторые из них знали про военную операцию, родители рассказывали им, что Россия «помогает нашим». С другими школьниками дома об этом не разговаривают.

О методичках для российских учителей, которых с нового учебного года обязали вести специальные занятия «Разговоры о важном», стало известно в последних числах августа. На этих уроках детям рассказывают о традиционных ценностях и патриотизме. Такие занятия проводятся во всех школах с 5 сентября.

13 сентября Министерство просвещения внесло тему войны в Украине в курс истории для старших классов. В 86-страничном приказе, вносящем изменения в образовательные стандарты, в частности, указаны требования к школьникам по базовому курсу истории России — «понимание причин и следствий < … > воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX – начала XXI века». В курс по всеобщей истории также добавят «геополитический кризис 2022 года».

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