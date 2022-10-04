Учеников начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии
В Петербурге учащихся начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии и призывы к санкциям, рассказала учительницы младших классов одной из школ Санкт-Петербурга
В Петербурге учащихся начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии и призывы к санкциям против РФ. Об этом пишет издание «Ротонда» со ссылкой на рассказ учительницы младших классов одной из школ Санкт-Петербурга. Директор школы поручил ей рассказать детям об ответственности за распространение «фейков» об армии, участие в митингах, призывы к санкциям и дискредитацию армии.
«Я учу второй класс и не очень понимаю, зачем нужно говорить это детям начальной школы, которые без родителей не ходят даже до школы и назад. Сомневаюсь, что ребенок 7–11 лет пойдет в центр города и будет высказывать свою гражданскую позицию», — сказала Яна (имя изменено по просьбе учительницы).
Яна отметила, что реакция учеников была разной: некоторые из них знали про военную операцию, родители рассказывали им, что Россия «помогает нашим». С другими школьниками дома об этом не разговаривают.
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