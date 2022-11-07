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Как общество и государство манипулируют мужчинами, чтобы те жертвовали собой
07.11.2022 12:39

В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о «фейках» про армию против новосибирского школьника Евгения Фокина, сообщают проект «Сетевые свободы» и «Медиазона»

В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о «фейках» про армию против новосибирского школьника Евгения Фокина, сообщают проект «Сетевые свободы» и «Медиазона».

Дело было возбуждено в апреле после того, как Фокин репостнул в местный телеграм-чат «Коалиция Новосибирск 2020» сообщение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийствах мирных граждан при захвате Запорожской АЭС российскими войсками.

Фокин своей вины не признал.

Лингвистические экспертизы подтвердили, что в посте Фокина не было утверждений, а только призыв к обсуждению этой новости.

Вместе с прекращением дела суд обязал Фокина до 7 декабря находиться под надзором матери с 22 до 6 часов утра.

Первым известным случаем закрытия дела о «фейках» стало уголовное производство против жителя Нижнего Новгорода. В конце октября следователь прекратил дело нижегородца «за отсутствием состава преступления», поскольку опубликованное фигурантом видео о преступлениях российских войск в Буче было выложено «до выхода официального опровержения Минобороны России о событиях в Буче».

По подсчетам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, на 18 октября в России было возбуждено 149 уголовных дел по статье о «фейках» в отношении 125 человек.

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