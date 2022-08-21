В Индии мошенники открыли фейковый участок полиции и восемь месяцев получали взятки
В индийском штате Бихар группа преступников открыла полицейский участок в здании отеля и на протяжении восьми месяцев имитировали деятельность правоохранительных органов
В индийском штате Бихар группа преступников открыла полицейский участок в здании отеля и на протяжении восьми месяцев имитировали деятельность правоохранительных органов, пишет The Guardian.
По данным издания, сотрудники участка носили настоящую полицейскую форму, значки и оружие. Помимо этого, организаторы наняли массовку, которая имитировала работу офицеров. Актеры получали по 500 рупий (около 370 рублей) в день.
Местные жители, которые приходили в «полицейский участок», платили деньги за рассмотрение их дела и жалоб. Также злоумышленники вымогали деньги у индейцев, которыми они обещали помочь с жильем и трудоустройством.
Официальный представитель местной полиции подчеркнул, что фейковый участок находился в 500 метрах от дома настоящего шерифа полиции.
Преступление вскрылось, когда настоящий сотрудник полиции заметил, что два «офицера» вместо официального табельного оружия носят изготовленные в местной мастерской пистолеты. Правоохранители задержали шесть членов банды, при этом ее организатор по-прежнему находится на свободе.
Ранее мошенники в Индии создали фейковую премьер-лигу крикета и транслировали ее постановочные матчи на ютубе. Злоумышленники наживались на ставках из России, которые зрители делали в телеграм-канале.