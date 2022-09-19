Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Полиция Бремена опровергла задержание двух украинцев, якобы пытавшихся продать на черном рынке поставленную Западом ЗРК Stinger – соответствующее видео распространили прокремлевские каналы
Полиция Бремена опровергла задержание двух украинцев, якобы пытавшихся продать на черном рынке поставленную Западом ЗРК Stinger – соответствующее видео распространили прокремлевские каналы. Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылкой на немецкое издание Spiegel.
В минувшие выходные прокремлевские каналы распространили в соцсетях видео, на котором якобы изображена зенитная ракета, которую конфисковала немецкая полиция. Утверждалось, что полиция Бремена задержала украинцев, желающих продать оружие, поставленное в Украину в качестве военной помощи, на черном рынке. Но видео оказалось фейком. Тем не менее, только в Telegram оно набрало более ста тысяч просмотров, а также распространилось на другие платформы.
Полиция Бремена ответила в Twitter: «Это ложное сообщение. Полиция Бремена не имеет никакого отношения к этому видео и не арестовывала ни одного украинца, торговавшего оружием», – говорится в сообщении полиции в воскресенье в Twitter.
Как отмечает Spiegel, видео еще в субботу опровергали как ложное даже российские чиновники, однако это не помешало его распространению.
Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал распространенное видео в Twitter, заявив, что «западных экс-партнеров предупреждали о такой угрозе собственному народу». Заместитель посла не ответил на комментарии о том, что это видео уже было опровергнуто официальными органами. Похоже, что фейковые новости слишком хорошо вписываются в нарратив Кремля о якобы опасных поставках оружия с Запада, отмечает Spiegel.
Отмечается, что фейковость видео проверить достаточно легко, поскольку использованная в нем аудиодорожка вырезана из видео протестов в Тюрингии против коронавирусных ограничений в январе 2022 года. «Положи мобильный, ты не имеешь права что-то здесь снимать» – слышен голос на видео.
Следует отметить, что фейковый сюжет продолжает распространяться по российским СМИ. В частности, утром в понедельник соответствующая новость вышла на «Первом канале».
В июле сообщалось, что Европейский Союз примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине. В то же время в ЕС заявили, что информация о «контрабанде оружия» из Украины является массированной пропагандой РФ.