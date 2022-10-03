В Санкт-Петербурге зарегистрировали второй иск о незаконности мобилизации
Красносельский районный суд зарегистрировал иск Александра Четверикова к комиссии по мобилизации и военкомату Санкт-Петербурга. Мужчина считает, что его призвали незаконно
Красносельский районный суд зарегистрировал иск Александра Четверикова к комиссии по мобилизации и военкомату Санкт-Петербурга. Мужчина считает, что его призвали в рамках объявленной частичной мобилизации незаконно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Господин Четвериков указывает, что ему 48 лет, при этом у него вторая категория запаса. К тому же истец сообщает, что его не направили на медкомиссию перед отправкой в воинскую часть (сейчас он находится там). Александр Четвериков считает нарушенным свое право на охрану здоровья. Александр Четвериков попросил у суда применить к нему меру предварительной защиты — до решения суда не отправлять его к месту несения службы.
Отметим, по ранее поданному иску Даниила Бакалинского против Фрунзенского районного военкомата в мерах предварительной защиты истцу отказали. «Решение о мобилизации является обязательным к исполнению, и меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено», — уточняет судебная пресс-служба.