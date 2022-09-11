Рамзан Кадыров заявил, что в Минобороны «были допущены ошибки» и пообещал вернуть Балаклею, Купянск и Изюм
По словам Кадырова, хоть он и «не стратег такого уровня, как министерство обороны», в ведомстве «были допущены ошибки»
«Хорошо, что министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея на Харьковском направлении. Это было вынужденно, оказывается, чтобы сохранить человеческие жертвы. Но это абсолютно ничего не значит», — сказал Кадыров в аудио, опубликованном в его телеграм-канале. Он заявил, что все эти города будут возвращены.
«Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовленные, готовы выехать еще под десять тысяч бойцов. И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», — сказал Кадыров.
По его словам, хоть он и «не стратег такого уровня, как министерство обороны», в ведомстве «были допущены ошибки».
«И если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится там на земле. Ситуация очень интересная, прям офигенная ситуация — то, что ушли оттуда, отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс», — сказал Кадыров.
Также он пригласил к себе в гости российских военкоров, чтобы « разрядить ситуацию» и «тщательно обговорить», что такое патриотизм. Накануне пророссийские военные блогеры и военкоры массово выражали недоумение по поводу сдачи городов в Харьковской области и «перегруппировки» российских войск, о которой заявило Минобороны России.
«То, что сдали города, я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно какая стратегия выработана министерством обороны. Но я знаю одно, чтобы ни было, Россия победит, и эти натовские шайтаны, западные и европейские спецслужбы, их оружие будет подавлено духом наших бойцов», — сказал Кадыров.