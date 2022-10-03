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03.10.2022 12:06

В Якутии вернули домой около 300 мобилизованных по ошибке граждан

Об ошибках в мобилизации глава республики Айсен Николаев говорил более недели назад. 24 сентября он призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке — в качестве примера таковых он привел многодетных отцов

В Якутии вернули домой около 300 мобилизованных по ошибке граждан

Около 300 человек, мобилизованных по ошибке, вернулись в Якутию, сообщил председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев

Об ошибках в мобилизации глава республики Айсен Николаев говорил более недели назад. 24 сентября он призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке — в качестве примера таковых он привел многодетных отцов. 

30 сентября Владимир Путин на совещании Совбеза также заявил, что при мобилизации «необходимо разбираться в каждом случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить и вернуть человека домой».

О завершении мобилизации в Якутии информации нет. 26 сентября глава республики объявлял, что призыв завершится до конца недели, однако официально о выполнении плана по мобилизации правительство не отчитывалось. Агентство «Ясиа» подчеркивает, что на сегодняшний день «мероприятия призыва граждан в рамках частичной мобилизации» в республике продолжаются.

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