В Якутии вернули домой около 300 мобилизованных по ошибке граждан
Об ошибках в мобилизации глава республики Айсен Николаев говорил более недели назад. 24 сентября он призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке — в качестве примера таковых он привел многодетных отцов
Около 300 человек, мобилизованных по ошибке, вернулись в Якутию, сообщил председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев
Об ошибках в мобилизации глава республики Айсен Николаев говорил более недели назад. 24 сентября он призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке — в качестве примера таковых он привел многодетных отцов.
30 сентября Владимир Путин на совещании Совбеза также заявил, что при мобилизации «необходимо разбираться в каждом случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить и вернуть человека домой».
О завершении мобилизации в Якутии информации нет. 26 сентября глава республики объявлял, что призыв завершится до конца недели, однако официально о выполнении плана по мобилизации правительство не отчитывалось. Агентство «Ясиа» подчеркивает, что на сегодняшний день «мероприятия призыва граждан в рамках частичной мобилизации» в республике продолжаются.