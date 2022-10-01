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01.10.2022 00:47

В российские суды начали поступать иски от граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

В суды Ярославской области поступило три административных иска об оспаривании решений призывных комиссий по мобилизации

В российские суды начали поступать иски от граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

Так, 29 сентября, в суды Ярославской области поступило три административных иска об оспаривании решений призывных комиссий по мобилизации, сообщила журналистам пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова. Житель Рыбинска требует признать незаконным решение местного военкомата о призыве на военную службу и решение военно-врачебной комиссии о признании годным к несению военной службы. Истец просит применить меры предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии. Административный иск принят к производству, судебное заседание назначено на 14 октября. Также в Ленинский и Фрунзенский районные суды Ярославля поступило по административному иску об оспаривании действий военкоматов. Эти заявления пока не приняты к производству.

В Ярославской области, отметим, в рамках частичной мобилизации гражданам направлено 3,5 тыс. повесток. В правительстве региона обращают внимание на то, что получение повестки не означает непосредственно мобилизацию. По данным местного «Общероссийского народного фронта», уже получено около 250 жалоб на нарушения в ходе мобилизации в Ярославской области.

Петербуржец Даниил Бакалинский подал иск против военного комиссариата Фрунзенского района. Он считает, что его незаконно попытались призвать в рамках частичной мобилизации. Как уточнили в Объединенной пресс-службе городских судов, 22 сентября господин Бакалинский пришел в военкомат для уточнения документов воинского учета. Там без медицинского освидетельствования, не слушая объяснений, ему вручили повестку на 16:00 того же дня. Согласно новому документу он должен отбыть к месту несения службы.

Даниил Бакалинский, ссылаясь на убеждения, запросил альтернативную гражданскую службу. Он просит признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. Одновременно истец попросил у суда применить меру предварительной защиты — запретить, пока не закончится рассмотрение иска, забирать его в армию. На момент сдачи материала иск не был принят к производству.

Как уточнили в судебной пресс-службе, представителя истец не заявил. Где находится Даниил Бакалинский, неизвестно.

Отметим, созданный правительством РФ портал « Объясняем.РФ» 25 сентября сообщил, что «альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена».

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