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30.09.2022 01:33

Посольства десяти стран рекомендовали своим гражданам покинуть Россию

Все больше стран рекомендуют своим гражданам покинуть Россию после того, как президент Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию». К этому призвали уже 10 государств

Посольства десяти стран рекомендовали своим гражданам покинуть Россию

Все больше стран рекомендуют своим гражданам покинуть Россию после того, как президент Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», пишет издание The Moscow Times. К этому призвали уже 10 государств.

29 сентября таким заявлением выступило посольство Италии — согражданам советуют уезжать, если их пребывание в РФ не представляет крайней необходимости. Дипмиссия объясняет свои рекомендации «последними событиями в международной обстановке и возрастающей сложностью воздушного и автомобильного сообщения с Россией».

В Литве придерживаются аналогичной позиции: «После объявления Россией частичной мобилизации, МИД рекомендует гражданам Литвы не выезжать в Россию, а тем, кто уже находится на ее территории, покинуть страну». Одновременно Литва привела армию в повышенную боеготовность.

28 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также призвал соотечественников не посещать Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, покинуть ее как можно скорее «ввиду обострения международной обстановки». Кроме того, Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в граничащих с Россией регионах.

МИД Румынии тоже рекомендовал соотечественникам покинуть Россию и воздержаться от «необязательных поездок» в эту страну.

27 сентября об этом же заявил МИД Польши. Ведомство предупредило, что «в случае ухудшения ситуации c безопасностью, закрытия границ и других непредсказуемых событий» эвакуация из России может быть затруднена или даже невозможна из-за отсутствия авиасообщения.

В Болгарии тоже обеспокоились объявленной Путиным мобилизацией и призвали соотечественников «рассмотреть возможность выезда в кратчайшие сроки», объяснив это «осложнившейся обстановкой». Тем, кто остается, посоветовали «проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации».

МИД Эстонии попросил своих граждан уехать из России. Эстонцам, которые еще находятся на ее территории, Таллин рекомендовал «взвесить важность своего пребывания в этой стране» и по возможности вернуться на родину. Кроме того, власти республики призвали своих граждан полностью отказаться от поездок в граничащие с Украиной регионы.

Помимо европейских стран, с аналогичными призывами выступили США, Канада и Тайвань. В американском посольстве предупредили, что имеющие российский паспорт соотечественники могут быть призваны в армию РФ по мобилизации.

МИД Канады призвал своих хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги, покинуть территорию этих стран либо публично объяснить, почему они решили остаться.

Власти Тайваня также опасаются, что уроженцы острова, имеющие российские паспорта, могут подпасть под мобилизацию. Тайваньцам с двойным гражданством стоит покинуть РФ, сообщили в МИД страны.

Заявление в связи с российской мобилизацией выпустило и посольство Молдовы. Страну покидать там пока не призывали, но предупредили сограждан об уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории других государств.

Обстановкой в России обеспокоена и Финляндия, власти которой заявили о намерении построить забор на границе на случай, если Кремль запретит выезд из страны и начнутся беспорядки.

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