Минцифры вновь анонсировало перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва
Минцифры должно утвердить примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации
Минцифры должно утвердить примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей»,— заявил господин Шадаев на вебинаре по вопросу отсрочки, его цитирует министерство.
«В ближайшее время на портале "Госуслуг" будет запущен специальный сервис, с помощью которого специалисты IT и связи, соответствующие требованиям, смогут подать заявление о непривлечении к мобилизации», — сообщило сегодня, 26 сентября, Минцифры в своем Telegram-канале.
23 сентября Минцифры назвало критерии для отсрочки от частичной мобилизации в IT-сфере. В этот же день Минцифры объявило, что готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению для отсрочки от частичной мобилизации. Минцифры также заявило, что список будет опубликован не позднее 26 сентября.
Затем стало известно, что Минцифры хочет освободить от частичной мобилизации руководителей IT-сферы.