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26.09.2022 11:42

В военкомате Иркутской области мужчина устроил стрельбу

В городе Усть-Илимске Иркутской области произошла стрельба в Илимском военкомате. Ранен один человек — начальник призывной комиссии. Стрелок задержан. СКР возбудил уголовное дело

В военкомате Иркутской области мужчина устроил стрельбу

В городе Усть-Илимске Иркутской области произошла стрельба в Илимском военкомате. Ранен один человек — начальник призывной комиссии. Стрелок задержан. СКР возбудил уголовное дело.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что раненый военком Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал губернатор у себя в Telegram-канале.

Губернатор Иркутской области также дал поручение усилить меры безопасности и попросил «сохранять спокойствие» жителей региона.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, стрелок — местный житель. Он задержан. О жертвах и мотивах произошедшего официально не сообщается.

«Задержанным является местный житель безработный 25-летний Руслан Зинин», — уточнил источник.

Усть-Илимский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который ранил военкома Александра Елисеева. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по двум статьям УК РФ — ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия).

«Пострадавший доставлен в медучреждение. На месте работает оперативно-следственная группа, в числе которых следователи и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, его мотивы выясняются», — отмечают в ведомстве.

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